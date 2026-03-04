Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İphone 17e özellikleri: İphone 17e fiyatı ne kadar?

        İphone 17e özellikleri: İphone 17e fiyatı ne kadar?

        Apple'ın son günlerde sıklıkla konuşulan İphone 17e yeni modeli olarak sahneye çıktı. Yeni modelin satışa çıkacağı tarih belli oldu. iPhone 17e artık MagSafe desteğine sahip. İşte, İphone 17e özellikleri ve fiyatına dair detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 12:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        iPhone 17e, gücünü Apple’ın en yeni nesil A19 işlemcisinden alıyor ve günlük kullanımdan yoğun performans gerektiren işlemlere kadar her senaryoda yüksek hız vadediyor. Peki İphone 17e fiyatı ne kadar?

        2

        IPHONE 17E TÜRKİYE ÖN SİPARİŞ NE ZAMAN?

        Apple Inc., iPhone 17e modelinin 4 Mart Çarşamba gününden itibaren ön siparişe açılacağını duyurdu.

        IPHONE 17E TÜRKİYE FİYATI

        Şirket, iPhone 17e’nin başlangıç modelinin 256 GB depolama alanıyla 599 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağını bildirdi. iPhone 17e çıkış tarihi 11 Mart olarak açıklandı.

        iPhone 17e 256 GB: 54.999 TL

        iPhone 17e 512 GB: 66.999 TL

        IPHONE 17E ÖZELLİKLERİ NELER?

        iPhone 17e, gücünü Apple’ın en yeni nesil A19 işlemcisinden alıyor ve günlük kullanımdan yoğun performans gerektiren işlemlere kadar her senaryoda yüksek hız vadediyor. Cihazda ayrıca Apple imzası taşıyan yeni C1X hücresel modem bulunuyor. Bu modem, iPhone 16e’de yer alan C1’e kıyasla iki kata kadar daha hızlı veri iletişimi sunacak şekilde konumlandırılıyor.

        3

        48 MP çözünürlüğe sahip Fusion kamera sistemi; gelişmiş portre çekimlerinden 4K Dolby Vision video kaydına kadar geniş bir yelpazede yüksek kaliteli sonuçlar sunuyor. Ayrıca, optik düzeyde 2x telefoto yakınlaştırma imkânı sağlayarak çift kamera deneyimine benzer bir performans vadediyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran, müzakerelere kapıyı kapattı: ABD'ye güvenmiyoruz
        İran, müzakerelere kapıyı kapattı: ABD'ye güvenmiyoruz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        CIA İran'da ayaklanma mı istiyor?
        CIA İran'da ayaklanma mı istiyor?
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        "Otopsi yapmayı öğrendim"
        "Otopsi yapmayı öğrendim"