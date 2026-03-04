İphone 17e özellikleri: İphone 17e fiyatı ne kadar?

IPHONE 17E TÜRKİYE ÖN SİPARİŞ NE ZAMAN?

Apple Inc., iPhone 17e modelinin 4 Mart Çarşamba gününden itibaren ön siparişe açılacağını duyurdu.

IPHONE 17E TÜRKİYE FİYATI

Şirket, iPhone 17e’nin başlangıç modelinin 256 GB depolama alanıyla 599 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağını bildirdi. iPhone 17e çıkış tarihi 11 Mart olarak açıklandı.

iPhone 17e 256 GB: 54.999 TL

iPhone 17e 512 GB: 66.999 TL

IPHONE 17E ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone 17e, gücünü Apple’ın en yeni nesil A19 işlemcisinden alıyor ve günlük kullanımdan yoğun performans gerektiren işlemlere kadar her senaryoda yüksek hız vadediyor. Cihazda ayrıca Apple imzası taşıyan yeni C1X hücresel modem bulunuyor. Bu modem, iPhone 16e’de yer alan C1’e kıyasla iki kata kadar daha hızlı veri iletişimi sunacak şekilde konumlandırılıyor.