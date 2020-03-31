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Dünyanın teknoloji devleri arasında yer alan Apple'ın, ürettiği cihazlar milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor. Şirketin en bilinen marka yüzü olan iPhone'lar ilgili en fazla merak edilen konular arasında ise garanti süresi geliyor. Peki iPhone'da garanti süresi nasıl sorgulanır?

iPHONE CİHAZLARDA GARANTİ SORGULAMA

iPhone cihazların garanti süresini sorgulamak için öncelikle, cihazın seri numarasını bilmeniz gerekiyor.

Bunun için Ayarlar'a girerek Genel seçeneğinde Hakkında kısmına girmeniz yeterli.

Cihazınızın seri numarasını öğrendikten sonra Apple'ın garanti durumu sayfasına tıklayın.

Burada istenen kısımda cihazınızn seri numarasını girin.

Açılan pencerede sahip olduğunuz iPhone cihazın garanti durumu ile ilgili bilgilere erişebilirsiniz.

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