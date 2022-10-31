Kullanıcılar şikâyetlerini sosyal medyadan dile getirdi. İşte Instagram’ın iPhone telefonlarda 1 dakika sonra kapandığına dair yorumlar:

- “iPhone 11 128 GB cihazım var 3 aylık. iOS 16.1 sürümünde daha bugün sabah Instagram‘da rahatça dolaşırken şimdi giriyorum 1 dakika sonra uygulamayı kapatıyor kapa aç yaptım düzelmedi. Ne olmuş olabilir? Sorun ben değil mi yoksa genel bir sorun mu sizde de bu sorun yaşanıyor mu?

- “Telefonumu değiştirip iPhone 13 aldım dünden beri Instagram uygulamasına basıyorum ve aynı anda kapanıyor her şeyi yaptım cidden yapılabilecek her şeyi ama yine de düzelmedi.