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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

iPhone 16.1 sürümü yüklü olanlarda Instagram kapanıyor!

iPhone kullanıcıları yaklaşık iki gündür sosyal medya platformu Instagram’a giriş yaparken sorun yaşıyor. Çözüm bulmaya çalışan kullanıcılar sürekli olarak ‘Kapanıyor ve atıyor’ şikayetleri ile karşılaşıyor. iPhone telefonlarda yaşanan bu sorun genellikle 16.1 sürümünde görülüyor.

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  • iPhone Instagram kapanıyor! iPhone OİS 16.1 sürümü yüklü olanlarda Instagram kapanıyor!

    Instagram kapanıyor ve atıyor? Bu sorunla karşılaşan kullanıcıların şikayeti giderek artıyor. İfadelere göre Instagram’a giriş yapılıyor ve 1 dakika sonra sistem kapanarak platformdan atıyor. Genellikle bu sorun internet kaynaklı olarak düşünülür ancak 16.1 sürümünde daha çok görülüyor.
  • iPhone Instagram kapanıyor! iPhone OİS 16.1 sürümü yüklü olanlarda Instagram kapanıyor!

    Kullanıcılar şikâyetlerini sosyal medyadan dile getirdi. İşte Instagram’ın iPhone telefonlarda 1 dakika sonra kapandığına dair yorumlar:

    -  “iPhone 11 128 GB cihazım var 3 aylık. iOS 16.1 sürümünde daha bugün sabah Instagram‘da rahatça dolaşırken şimdi giriyorum 1 dakika sonra uygulamayı kapatıyor kapa aç yaptım düzelmedi. Ne olmuş olabilir? Sorun ben değil mi yoksa genel bir sorun mu sizde de bu sorun yaşanıyor mu?

         - “Telefonumu değiştirip iPhone 13 aldım dünden beri Instagram uygulamasına basıyorum ve aynı anda kapanıyor her şeyi yaptım cidden yapılabilecek her şeyi ama yine de düzelmedi.

     

     
  • iPhone Instagram kapanıyor! iPhone OİS 16.1 sürümü yüklü olanlarda Instagram kapanıyor!

         - "Bende iPhone SE 2020 cihazı var ve IOS 16 sürümü yüklü ve Instagram sürekli olarak kapanıyor. Sizde de durum böyle mi? Değilse bile ne yapmalıyım?

          - "iPhone kullananlar Instagram sizi de uygulamadan atıyor mu son güncellemeden sonra?"

          -"Instagram mı bozulmuş? Dün ki  güncellemeden sonra açtığım an kapanıyor ? #iphone"

         - "Arkadaşlar, İOS 7 ile birlikte iPhone'da Instagram, Facebook gibi uygulamaları kullanırken aniden kapanıyor. Bilen var mı sebebini?"
  • iPhone Instagram kapanıyor! iPhone OİS 16.1 sürümü yüklü olanlarda Instagram kapanıyor!

    SADECE TÜRKİYE’DE DEĞİL DÜNYA GENELİNDE AYNI PROBLEM GÖRÜLÜYOR!

    Dünya genelinde aynı sorun devam ediyor. Kullanıcılar şikâyetlerini Twitter’dan Apple ve Instagram’ı etiketleyerek belirtti. Ayrıca #instagramdown #instagramcrash hashtag’leri dünya genelinde gündem olmaya başladı.

    - "@instagram app doesn't work properly, it's closing by itself in my iPhone 11 Pro Max. (Instagram uygulaması düzgün çalışmıyor, iPhone 11 Pro Max cihazımda kendi kendine kapanıyor)"
  • iPhone Instagram kapanıyor! iPhone OİS 16.1 sürümü yüklü olanlarda Instagram kapanıyor!

         - "Hello, @AppleSupport. I’m using iPhone 13, and since yesterday (Oct 30), Instagram app is getting crash within 30 secs of use. What’s the issue here? @instagram (Merhaba @AppleSupport iPhone 13 kullanıyorum ve dünden (30 Ekim) beri Instagram uygulaması kullanımdan 30 saniye sonra çöküyor. Buradaki sorun nedir?)"

     

     

    "
  • iPhone Instagram kapanıyor! iPhone OİS 16.1 sürümü yüklü olanlarda Instagram kapanıyor!

         - "Instagram keeps crashing on my iPhone 13. Update to iOS 16.1 yesterday. Anybody else facing the same problem? (Instgram iPhone 13’ümde çökmeye devam ediyor. Dün İos 16.1’e güncelledim. Aynı sorunla karşılaşan başka biri var mı?)"
  • iPhone Instagram kapanıyor! iPhone OİS 16.1 sürümü yüklü olanlarda Instagram kapanıyor!

         - "Anyone else’s instagram just randomly crash after 30 seconds of using the app?? #instagram #instagramdown #instagramcrash (Başka birisinde Instagram uygulaması kullanılırken 30 saniye sonra çökme yapıyor mu?)"

     

    Bu problemin önümüzdeki günlerde Instagram tarafından yeni bir güncelleme yayınlamasıyla çözüme kavuşturulması bekleniyor.

 

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