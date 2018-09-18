iOS 12
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iPhone kullanıcılarına müjde! iOS 12 güncellemesi yayınlandı

Amerikan teknoloji devi Apple, iPhone ve iPad'ler için merakla beklenen iOS 12 güncellemesini yayınladı. Pek çok yeniliği de beraberinde getiren iOS 12 güncellemesi hangi cihazlarda kullanılabilecek? İşte iOS 12 hakkında merak edilenler...

18.09.2018 - 04:17 | Güncelleme:

iPhone ve iPad'ler için merakla beklenen iOS 12 güncellemesi yayınlandı. Apple'ın ilk olarak WWDC 18 etkinliği kapsamında dünyaya duyurduğu iOS 12, Apple'ın pek çok yeniliği içinde barındıran en yeni mobil işletim sistemi olacak. Hürriyet'te yer alan habere göre; iOS 12'nin yayınlanmasıyla birlikte mevcut pek çok iPhone modeli ve iPad'ler yenilenecek.

iOS 12'nin yayınlanmasıyla birlikte gözle görülür pek çok şey değişecek. iOS 11 kullanan pek çok kişi iOS 12’yi merakla bekliyordu. Zira iOS 11, hataların bol olduğu bir işletim sistemiydi. Apple bu defa büyük yenilikler yerine hata çözümlerine daha fazla odaklandı. Şirket, iOS 12’nin iOS 11’e göre iki kat daha performanslı çalıştığını iddia ediyor.

iOS 12'NİN ÖZELLİKLERİ

iOS 12 ile birlikte neredeyse tüm iPhone modellerinin performansı ciddi şekilde artacak. Hatta Apple’ın açıklamasına göre test edilen bir iPhone 6S’te uygulama açılışlarında %40 daha iyi performans alındı.

iOS 12, kamera uygulamasının performansını da artırıyor. Öyle ki; iOS 12 ile birlikte %70 daha hızlı fotoğraf çekebileceksiniz.

iOS 12, çok daha gelişmiş bir artırılmış gerçeklik deneyimi için ARKit 2 ile birlikte geliyor. Üstelik ARKit 2 ile birlikte artırılmış gerçeklik oyunlarını arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceksiniz.

Apple, iOS 12 ile yalnızca artırılmış deneyimini geliştirmekle kalmıyor, paylaşmayı da kolaylaştırıyor. Şirket, artırılmış gerçeklik deneyimlerini paylaşmayı kolaylaştıracak bir dosya biçimi oluşturmak için Pixar ile birlikte çalıştı. 

Measure uygulaması sayesinde artık artırılmış gerçeklik kullanarak herhangi bir nesnenin ya da mekanın uzunluğunu, genişliğini ya da yüksekliğini ölçebileceksiniz.

iOS 12 ile birlikte gelen Siri Kısayolları, sesli asistanınıza şartlı komutlar atamanıza imkan verir. Örnek olarak ‘Siri burası çok karanlık’ dediğinizde Siri’nin otomatik olarak flaşı açmasını sağlayabilirsiniz.

Fotoğraflar uygulamasına gelen ‘Senin İçin’ özelliği, geçmiş yıllarda içinde bulunduğunuz günde çekilen fotoğrafları gösteriyor ve bazı fotoğraflarınız için Apple efekt önerilerinde bulunuyor.

Apple, iOS 12 ile Finans uygulamasını yeniden elden geçiriyor ve tasarımını güncelliyor. Ayrıca Apple News entegrasyonu sayesinde takip ettiğiniz hisseler hakkında haberleri Apple News’te görüntüleyebileceksiniz.

iOS 12 ile birlikte Apple CarPlay Google Haritalar başta olmak üzere üçüncü taraf navigasyon uygulamalarını kullanabileceksiniz.

iOS 12 ile bildirim merkezi de yenileniyor. Artık belirli bir uygulamaya ait bildirimler tek bir bildirim kartında toplanıyor. Ayrıca bildirimler ile ilgili ayarlara bildirim merkezinden ulaşabiliyorsunuz.

iOS 12 ile birlikte hayatımıza girecek Screentime uygulaması, kullanıcıların iPhone ya da iPad kullanım alışkanlıklarını kontrol etmesine, gerekli gördüğü halde bazı sınırlamalar belirlemesine imkan tanır.

‘Uygulama sınırlamaları’ akıllı telefon kullanım alışkanlıklarınızı kontrol altında tutmanıza imkan tanıyacak. Böylece belirli bir uygulama için kendinize günlük kullanım sınırı belirleyebileceksiniz.

Animoji özelliği ile bizleri birer emoji karakterine dönüştüren Apple, iOS 12 birlikte kullanıma sunacağı Memoji özelliği ile direkt kendi emojilerimizi yaratmamızı mümkün kılıyor.

Apple, iOS 12 ile Messages uygulamasına adeta Snapchat’i entegre ediyor. Artık Messages uygulamasını kullanarak gönderdiğiniz fotoğraflara çıkartmalar, metinler ya da efektler ekleyebilirsiniz.

Grup görüntülü görüşme özelliğine önem veriyorsanız, iOS 12 sizi fazlasıyla memnun edecek. Zira iOS 12 ile FaceTime’da 32 kişiye kadar grup görüntülü görüşme gerçekleştirmek mümkün olacak.

HANGİ CİHAZLARI DESTEKLİYOR?

17 Eylül'de indirilmeye sunulan iOS 12; iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro, iPad 9.7, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPod Touch (6. nesil), iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6/6 Plus, iPhone 6s/6s Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus, iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr cihazlarını destekliyor.

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