Apple, teknoloji dünyasında yenilikçi ve devrim niteliğinde ürünler sunma konusunda öncü bir marka olarak tanınır. 2017 yılında, Apple'ın 10. yılına özel olarak piyasaya sürdüğü iPhone X, bu yenilikçi yaklaşımın en çarpıcı örneklerinden biridir. iPhone X, Apple'ın önceki modellerinden farklı olarak tamamen yenilenmiş bir tasarıma ve gelişmiş teknolojik özelliklere sahipti. Çerçevesiz ekranı, Face ID teknolojisi ve güçlü donanımı ile iPhone X, akıllı telefon pazarında büyük bir yankı uyandırdı. Bu yazımızda, iPhone X'in hangi yıl ve ne zaman piyasaya sürüldüğünü, özelliklerini ve bu modelin akıllı telefon dünyasında neden bu kadar önemli olduğunu detaylı bir şekilde ele alacağız.

İphone X Hangi Yıl Çıktı?

iPhone X, 2017 yılında piyasaya sürüldü. Apple, 12 Eylül 2017 tarihinde Kaliforniya'daki Steve Jobs Theater'da düzenlenen özel bir etkinlikte iPhone X'i tanıttı. Bu tanıtım, Apple'ın akıllı telefon piyasasındaki 10. yılını kutlamak amacıyla gerçekleştirilmişti ve bu nedenle iPhone X, markanın tarihindeki önemli kilometre taşlarından biri olarak kabul edilmektedir. iPhone X, 3 Kasım 2017 tarihinde satışa sunuldu ve büyük bir ilgi gördü.