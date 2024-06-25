İphone X hangi yıl çıktı, özellikleri neler?
iPhone X, Apple'ın akıllı telefon dünyasında devrim yaratan modeli olarak 2017 yılında piyasaya sürüldü. Yenilikçi tasarımı, çerçevesiz ekranı ve gelişmiş teknolojik özellikleri ile iPhone X, Apple'ın 10. yılına özel bir model olarak büyük ilgi gördü. Peki, iPhone X hangi yıl çıktı, ne zaman piyasaya sürüldü ve özellikleri nelerdir? İşte detaylar...
Apple, teknoloji dünyasında yenilikçi ve devrim niteliğinde ürünler sunma konusunda öncü bir marka olarak tanınır. 2017 yılında, Apple'ın 10. yılına özel olarak piyasaya sürdüğü iPhone X, bu yenilikçi yaklaşımın en çarpıcı örneklerinden biridir. iPhone X, Apple'ın önceki modellerinden farklı olarak tamamen yenilenmiş bir tasarıma ve gelişmiş teknolojik özelliklere sahipti. Çerçevesiz ekranı, Face ID teknolojisi ve güçlü donanımı ile iPhone X, akıllı telefon pazarında büyük bir yankı uyandırdı. Bu yazımızda, iPhone X'in hangi yıl ve ne zaman piyasaya sürüldüğünü, özelliklerini ve bu modelin akıllı telefon dünyasında neden bu kadar önemli olduğunu detaylı bir şekilde ele alacağız.
İphone X Hangi Yıl Çıktı?
iPhone X, 2017 yılında piyasaya sürüldü. Apple, 12 Eylül 2017 tarihinde Kaliforniya'daki Steve Jobs Theater'da düzenlenen özel bir etkinlikte iPhone X'i tanıttı. Bu tanıtım, Apple'ın akıllı telefon piyasasındaki 10. yılını kutlamak amacıyla gerçekleştirilmişti ve bu nedenle iPhone X, markanın tarihindeki önemli kilometre taşlarından biri olarak kabul edilmektedir. iPhone X, 3 Kasım 2017 tarihinde satışa sunuldu ve büyük bir ilgi gördü.
İphone X Ne Zaman Çıktı?
iPhone X'in piyasaya sürülmesi, 3 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşti. Apple, iPhone X'i tanıttıktan kısa bir süre sonra, tüketicilere bu yeni ve heyecan verici modelin satışa sunulacağını duyurdu. iPhone X'in piyasaya sürülmesi, büyük bir heyecan ve merakla bekleniyordu. Apple mağazalarında ve çevrimiçi satış kanallarında büyük talep gördü ve kısa sürede birçok ülkede satış rekorları kırdı.
İphone X Özellikleri
iPhone X, yenilikçi tasarımı ve ileri teknolojik özellikleri ile dikkat çekti. İşte iPhone X'in öne çıkan özellikleri detaylı bir şekilde ele alınarak, bu modelin neden akıllı telefon pazarında büyük bir etki yarattığına yakından bakalım.
iPhone X, 5.8 inç Super Retina OLED ekran ile geldi. Bu ekran, 2436 x 1125 piksel çözünürlüğe sahip olup, yüksek parlaklık, geniş renk yelpazesi ve HDR desteği sunmaktadır. OLED teknolojisi sayesinde, ekranın renkleri daha canlı ve siyahlar daha derindir. Çerçevesiz tasarımı sayesinde, ekranın gövdeye oranı oldukça yüksektir ve bu da daha geniş bir görüntüleme alanı sağlar. Bu özellik, kullanıcıların içerik tüketim deneyimini önemli ölçüde geliştirir.
Tasarım açısından, iPhone X tamamen yenilenmiş bir görünüme sahipti. Çerçevesiz ekranı ve cam arka yüzeyi ile modern ve şık bir görünüm sunuyordu. Paslanmaz çelik çerçevesi, cihazın dayanıklılığını artırırken, zarif bir estetik katıyordu. Bu yeni tasarım, hem görsel çekiciliği hem de işlevselliği bir araya getiriyordu. Ayrıca, cam arka yüzey, cihazın kablosuz şarj özelliğini destekleyen bir diğer önemli unsurdu.
Face ID, iPhone X ile tanıtılan Apple'ın yeni biyometrik güvenlik sistemi olarak öne çıkıyordu. Bu teknoloji, kullanıcıların yüzlerini tarayarak cihazlarını kilitlemelerine ve güvenli bir şekilde ödeme yapmalarına olanak tanır. Face ID, TrueDepth kamera sistemi sayesinde çalışır ve yüz tanıma algoritmaları ile yüksek güvenlik sağlar. Bu sistem, Touch ID'nin yerine geçerek, kullanıcıların güvenlik ve kullanım kolaylığı açısından yeni bir seviyeye ulaşmasını sağladı.
Kamera özellikleri de iPhone X'in öne çıkan yanlarından biridir. Arka tarafta çift 12 MP kamera bulunur. Bu kameralar, optik görüntü sabitleme, geniş açılı ve telefoto lensler ile yüksek kaliteli fotoğraflar ve videolar çekmenizi sağlar. Geniş açılı lens, daha fazla alanı kapsarken, telefoto lens, uzaktaki nesneleri net bir şekilde yakalamanıza olanak tanır. Ayrıca, ön tarafta 7 MP TrueDepth kamera bulunur ve bu kamera, Face ID'yi desteklemenin yanı sıra, Portre modu ve Animoji gibi özellikler sunar. Portre modu, arka planı bulanıklaştırarak profesyonel kalitede fotoğraflar çekmenizi sağlar, Animoji ise yüz ifadelerinizi animasyon karakterlere dönüştürerek eğlenceli mesajlar göndermenizi mümkün kılar.
İşlemci açısından, iPhone X, Apple'ın A11 Bionic çipi ile donatılmıştır. Bu işlemci, güçlü performans ve enerji verimliliği sağlar. 6 çekirdekli yapısı ve özel yapay zeka motoru ile uygulamalar ve oyunlar için üstün performans sunar. A11 Bionic çipi, daha hızlı işlem yapma kapasitesi ve grafik performansı ile öne çıkar. Bu, özellikle ağır grafik gerektiren oyunlar ve uygulamalar için büyük bir avantajdır.
Kablosuz şarj özelliği, iPhone X'in bir diğer yenilikçi unsurudur. Qi standardını destekleyen kablosuz şarj özelliği ile kullanıcılar, cihazlarını kablosuz şarj pedleri ile kolayca şarj edebilirler. Bu özellik, kullanıcıların kablo karmaşasından kurtulmalarını ve daha konforlu bir şarj deneyimi yaşamalarını sağlar.
Su ve toz direnci de iPhone X'in dikkat çeken özelliklerinden biridir. IP67 su ve toz direncine sahip olan bu cihaz, suya ve toza karşı dayanıklı olup günlük kullanımda ekstra koruma sağlar. Bu, cihazın çeşitli çevresel koşullara karşı dayanıklı olmasını ve kullanıcıların endişe duymadan cihazlarını kullanabilmelerini sağlar.
Depolama seçenekleri olarak, iPhone X, 64 GB ve 256 GB depolama seçenekleri ile sunulmuştur. Bu, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre yeterli depolama alanı sağlar. Daha fazla depolama alanı, kullanıcıların fotoğraf, video, uygulama ve diğer içerikleri rahatça saklayabilmelerine olanak tanır.
iPhone X, 2017 yılında piyasaya sürülen ve Apple'ın akıllı telefon dünyasında devrim yaratan modeli olarak büyük ilgi görmüştür. Yenilikçi tasarımı, çerçevesiz ekranı, Face ID teknolojisi ve güçlü donanımı ile iPhone X, akıllı telefon pazarında önemli bir yer edinmiştir. Apple'ın 10. yılına özel olarak geliştirilen bu model, hem teknik özellikleri hem de estetik tasarımı ile kullanıcıların beğenisini kazanmış ve büyük satış başarıları elde etmiştir. iPhone X, Apple'ın teknolojik inovasyonlara olan bağlılığının ve kullanıcı deneyimini her zaman en üst seviyede tutma çabasının bir göstergesi olarak tarihe geçmiştir.