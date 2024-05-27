İpleri dolanan yamaç paraşütleri yere çakıldı: 1 ölü, 2 yaralı
Ankara'da 2 yamaç paraşütünün havadayken birbirine dolanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Paraşütlerin düşme anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Ankara'nın yamaç paraşütünün düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, dün öğlen 15.00 sıralarında Ayaş ilçesinde yer alan yamaç paraşütü uçuş tepesinde meydana geldi.
20 METRE YÜKSEKLİKTEN YERE ÇAKILDI
Edinilen bilgiye göre, Ercan Gündoğdu (40) kontrolündeki paraşütün ipleri, Seda Ersöz (31) idaresindeki paraşütün iplerine dolandı. Kontrolden çıkan paraşütler yaklaşık 20 metre yükseklikten yere çakıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
PARAŞÜTÇÜLERDEN BİRİ ÖLDÜ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ercan Gündoğdu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Gündoğdu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Gündoğdu ile aynı paraşütte bulunan Anıl Berkay Saygılı (24) ile diğer paraşütteki Seda Ersöz’ün yaralandığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.