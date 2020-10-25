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AA

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, iplik ihracatı "suni-sentetik", "pamuk", "yün", "ipek" ve "diğer iplikler" ürün gruplarında gerçekleştirildi.

Bursa, Adana ve Gaziantep bölgesi başta olmak üzere ülke genelinden yapılan dış satımın yüzde 63.54'ünü suni-sentetik iplikler oluşturdu. Bu alanda faaliyet gösteren iplik üreticileri, ocak-eylül döneminde 143 ülkeye 736 milyon 812 bin dolarlık ürün sattı.

Suni-sentetik iplik ihracatında ilk sırayı İngiltere aldı. Bu ülkeye yılın 9 ayında 92 milyon 291 bin dolarlık ürün gönderildi. İngiltere'ye dış satım, suni-sentetik grubu toplam ihracatının yüzde 12.53'üne karşılık geldi.

Bu grupta ikinci sırada yer alan Hollanda'ya 64 milyon 605 bin, üçüncü İtalya'ya ise 58 milyon 172 bin dolarlık ihracat yapıldı.

120 ÜLKEYE SATIŞ

Türkiye'deki pamuk ipliği üreticileri ise 120 ülkeye 304 milyon 548 bin dolarlık dış satıma imza attı.

En fazla ürün gönderilen ülke olan İtalya'ya yapılan 61 milyon 801 bin dolarlık satış, toplam pamuk ipliği ihracatının yüzde 20,29'unu karşıladı.

Sektör temsilcileri, listenin ikinci sırasındaki Portekiz'e 37 milyon 160 bin, üçüncü Almanya'ya da 23 milyon 469 bin dolarlık ihracat yaptı.

Yün ipliği firmalarının, yılın ilk 9 ayında 77 ülkeye 20 milyon 953 bin dolarlık ürün sattığı da kayıtlarda yer aldı.

İlk sıradaki Almanya'ya 3 milyon 158 bin, ikinci İngiltere'ye 2 milyon 920 bin, üçüncü Norveç'e ise 2 milyon 662 bin dolarlık satış oldu.

Bursa başta olmak üzere ipek ipliği üreticileri ise 37 ülkeye 68 bin dolarlık ürün teslim etti. Sektörün ana pazarı olan İran, 25 bin dolarlık ürün alımında bulundu.

İpek ipliğinde ikinci sıradaki Cezayir'e 16 bin, üçüncü basamaktaki Irak'a da 5 bin dolarlık iplik verildi.

Sektör temsilcileri "diğer iplikler" başlığında listelenen ürün grubunda ise 152 ülkeye 97 milyon 73 bin dolarlık dış satım rakamına ulaştı.

Böylece 9 ayda iplik üreticilerinin ihracatı 1 milyar 160 milyon dolara yaklaştı.

'DOĞALA DÖNÜŞ OLACAK'

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği Başkanı Ergun Hadi Türkay, AA muhabirine, Türkiye'de selülozik ve sentetik iplik gruplarının ön plana çıktığını söyledi.

Sentetik ipliklerin çoğunlukla polyesterden üretildiğini ve pamuktan daha fazla kullanılmaya başlandığını belirten Türkay, "Sentetik ipliklerin önceden yüzde 40 civarında kullanımı vardı, şimdi yüzde 60'ın üzerine çıktı. Pamuk iplikler ise yüzde 30'lara geriledi." dedi.

Türkay, pamuğun doğal bir iplik olduğunu vurguladı. Pamuk ipliğinin ihracatta yeniden ön plana çıkarılması gerektiğini anlatan Türkay, "Polyesterde ise dünyanın en büyük üreticisi Çin. Çok büyük üretim tesisleri var. Ucuz maliyetli üretim yapıyorlar. Bizim ise elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Pamuk üretimi konusunda çiftçimizin cesaretlendirilmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Türkay, Türkiye'nin polyesterde daha çok mesafe katedebilmesi için nitelikli üretimin şart olduğunu dile getirdi.

Toprakların iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Türkay, "Pandemi süreci de gösterdi ki doğal olana dönüş var. İplikte de doğala dönüş olacaktır. Pamuk üretimimizi güçlendirirsek iplikteki ihracat rakamları katlanır." diye konuştu.