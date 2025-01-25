Irak İçişleri Bakanlığına bağlı Irak Sınır Muhafızları Komutanlığı, iki Irak sınır muhafızının PKK'lı teröristler tarafından öldürülmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sınır Kuvvetlerine ait güçler, Zaho ilçesine bağlı Batufa semtinde yasaklı PKK örgütüne bağlı terörist unsurlarla çatışmaya girdi. Devriyelerimize saldıran 2 PKK unsuru öldürüldü." ifadesine yer verildi.

Terör örgütü PKK tarafından Zaho'da düzenlenen saldırıda 2 Irak sınır muhafızı hayatını kaybetmiş, 1’i de yaralanmıştı.

Terör örgütü PKK, Irak’ta güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan terör saldırılarıyla ülkenin güvenliği ve istikrarına zarar verdiği gibi işgal altında tuttuğu yüzlerce köye hizmet götürülmesini ve bu bölgelerin kalkınmasını da engelliyor.