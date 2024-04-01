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        Haberler Gündem Güncel Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

        Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

        Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 12:05 Güncelleme: 01.04.2024 - 12:05
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        5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz" denildi.

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