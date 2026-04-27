        Haberler Dünya Irak'ta Ali ez-Zeydi'ye hükümeti kurma görevi verildi | Dış Haberler

        Irak'ta Ali ez-Zeydi'ye hükümeti kurma görevi verildi

        Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Şii siyasi parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Ali ez-Zeydi'yi hükümeti kurmakla görevlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 21:59 Güncelleme:
        Irak'ta Ali ez-Zeydi'ye hükümeti kurma görevi

        Cumhurbaşkanı Amedi, başkentteki Bağdat Sarayı’nda, Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı gösterdiği Zeydi’ye hükümeti kurma görevi verdi.

        Şii Koordinasyon Çerçevesi, Meclisin en büyük grubu olarak başbakan adayının eksi Başbakanlardan Nuri el-Maliki olduğunu açıklamıştı.

        Ancak ABD Başkanı Donald Trump, Maliki’nin yeniden Başbakan koltuğuna oturma ihtimaline tepki göstererek, "Maliki'nin başbakanlık koltuğuna oturması durumunda ABD'nin artık Irak'a yardım etmeyeceğini" söylemişti.

        Irak anayasasına göre, Zeydi'nin hükümeti kurmakla görevlendirildikten sonra en geç 30 gün içinde kabinesini kurup Meclis'ten güvenoyu alması gerekiyor.

        Başbakan adayı Zeydi kimdir?

        Iraklı iş insanı Ali Zeydi, hukuk, finans ve bankacılık alanlarında lisans, finans ve bankacılık alanında ise yüksek lisans derecesine sahip.

        Bağdat’ta özel bir üniversitenin yönetim kurulu başkanı olan Zeydi, geçmişte bir bankanın yönetim kurulu başkanlığını üstlenmişti.

        Bugüne kadar aktif siyasette yer almayan Zeydi'nin aynı zamanda Irak Barolar Birliği üyesi olduğu biliniyor.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

