Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Irak'ta Ali ez-Zeydi ve 14 bakan güvenoyu aldı | Dış Haberler

        Irak'ta Ali ez-Zeydi ve 14 bakan güvenoyu aldı

        Irak Meclisi'nde, hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Ali ez-Zeydi ve kabinede yer alacak 14 isim mutlak çoğunlukla güvenoyu aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 20:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Irak'ta Ali ez-Zeydi ve 14 bakan güvenoyu aldı

        Irak Meclisi'nde, hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Ali ez-Zeydi'ye ve çoğu kabine üyesine güvenoyu verildi.

        Meclis'te gerçekleştirilen oturumda hükümet programının yanı sıra Başbakan Zeydi ile kabinede yer alacak 14 isim mutlak çoğunlukla güvenoyu aldı.

        Parlamentoda yapılan oylama sonucunda Basim Muhammed Hıdır Petrol Bakanı, Muhammed Nuri Ahmet Sanayi Bakanı, Ali Saad Vehib Elektrik Bakanı, Abdülhüseyin Aziz Sağlık Bakanı, Serve Abdülvahid Çevre Bakanı, Abdürrahim Casım Tarım Bakanı, Müsenna Ali Mehdi Su Kaynakları Bakanı, Mustafa Nizar Cuma Ticaret Bakanı, Halid Şevani Adalet Bakanı, Abdülkerim Abtan Eğitim Bakanı, Veheb Selman Muhammed Ulaştırma Bakanı, Fuad Hüseyin Dışişleri Bakanı, Ali Falih Sari Maliye Bakanı ve Mustafa Sened İletişim Bakanı oldu.

        Başbakan Zeydi ve güvenoyu alan bakanlar Meclis'te yemin ederek resmen göreve başladı.

        Kabinede 23 bakan bulunuyor. Meclis'te yapılan oylama sonucu 14 bakan güvenoyu alırken, kabinenin İçişleri, Planlama, İmar ve İskan, Kültür ve Turizm ile Yüksek Öğretim Bakan adayları ise güven oyu alamadı. Geri kalan Çalışma, Spor ve Gençlik, Göç ve Göçmenler ile Savunma Bakanlığı için aday isimleri ise Meclis'e sunulmadı.

        Kabinenin geri kalan bakan adayları için Meclis'te ileri tarihte oturum düzenlenecek.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Gizemli mezar'ın sırrının çözülmesi için bakanlığa başvurdu

        Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde sırrı çözülemeyen mezar, yeniden gündem oldu. Halk arasında 'gelin mezarı' olarak bilinen mezarla ilgili 3 farklı rivayet bulunurken, kime ait olduğu bilinmeyen mezar, mahalleliyi de böldü. Bir kısım rivayetlere inanırken, bir kısmı iddiaların g...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor"
        "Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor"
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü"
        "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü"
        Sara'dan Brezilya ve Dünya Kupası açıklaması!
        Sara'dan Brezilya ve Dünya Kupası açıklaması!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        'Hiyerarşi' krizi
        'Hiyerarşi' krizi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu