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HaberlerDünya
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Irak'taki Ezidiler PKK'nın bölgeden çıkarılmasını da öngören Sincar Anlaşması'nın uygulanmasını istedi

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile bir araya gelen Ezidi heyeti, terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da içeren güvenlik anlaşmasının ivedilikle uygulamaya konulması çağrısında bulundu.

Irak'taki Ezidiler PKK'nın bölgeden çıkarılmasını da öngören Sincar Anlaşması'nın uygulanmasını istedi
AA

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Barzani, Erbil'in Salahaddin kasabasındaki konutunda, Ezidilerin ruhani lideri Hazım Mir Tahsin Beg ve beraberindeki Ezidi dini meclisi üyeleri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Sincar ilçesinin durumu, Ezidilerin yaşamının normalleşmesi ve bunun önündeki engeller ele alındı.

Ezidi heyeti, Barzani'den, IKBY ve Irak merkezi hükümeti arasında Sincar'ın güvenlik durumuyla ilgili yapılan anlaşmanın en kısa sürede uygulamaya konulması için tüm çabalarını ortaya koyması talebinde bulundu.

Konuk heyetin tüm taleplerini desteklediğini belirten Barzani de Sincar Anlaşması'nın uygulanması gerektiğini ifade etti.

SİNCAR ANLAŞMASI

Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalamıştı.

Irak merkezi yönetimi anlaşma kapsamında Kasım 2020'de Sincar'a federal polise bağlı iki tugay göndermişti.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, dün yaptığı açıklamada, Sincar Anlaşması'nın hâlâ uygulamaya konulmadığını, PKK'yı kastederek, yasa dışı güçlerin ilçede varlık göstermeye devam ettiğini bildirmişti.

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