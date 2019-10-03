Habertürk'ten Alper Uruş'un haberine göre Irak'ın başkenti Bağdat ve ülkenin güneyindeki kentlerde başlayan yolsuzluk karşıtı protestolar bitmiyor. Irak merkezi hükümetinin Bağdat ve 3 kentte sokağa çıkma yasağı ilan etmesine rağmen protesto gösterileri bitmek bilmiyor.

KERKÜK'TE DE GÖSTERİLER VAR

Ülkenin Türkmen nüfusunun yoğun olarak bulunduğu Kerkük'te de eylemlerin sürdüğü öğrenilirken, Irak Türkmen Cephesi Lideri Erşat Salihi, Irak'ta yaşananları ve bundan sonra neler olabileceğini HABERTÜRK'e anlattı. İşte Salihi'nin Irak'taki son duruma ilişkin dikkat çeken değerlendirmesi...

"BÖYLE OLACAĞI BELLİYDİ"

"Açıkçası biz bu tür protesto gösterilerinin olacağını tahmin ediyorduk. Bunun nedeni ne mi? 2003 yılından bu yana Irak'ta, doğru dürüst bir sistem kurulamadı. Irak'ta ne olursa olsun hep belli bir taraf iktidara geliyor. Bu taraf kimlerden oluşuyor?

"HEP BELLİ BİR TARAF İKTİDAR OLUYOR"

Hükümeti Şiiler'in önde gelen partileriyle Kürtlerin desteklediği partiler kuruyor. Bu ikiliye zayıf Sünni partiler destek veriyor. Ama ne mutlu ki Türkmenler'in yönetiminde olmadığı bir hükümet, yolsuzluk nedeniyle protesto ediliyor.

"IRAK'TA BÜTÜNLÜĞÜ SAVUNAN BİZİZ"

Bu hükümette de Irak'ta nüfusu 2-3 milyonu bulan Türkmenler'e yer verilmedi. Sadece 8 milletvekilimiz var, Türkmenler bu dengenin dışında tutuluyor. Ancak Irak'ta toprak bütünlüğünün bozulmaması gerektiğini ve yeraltı zenginliğinin korunması gerektiğini savunan biziz. Irak'ta merkezi hükümetin bir ağırlığı yok.

"HALK PROTESTOSUNDA HAKLI"

Irak'ta yaşanan protestolar konusunda halkın kesinlikle haklı olduğunu belirtmem gerekiyor. Hükümet, yolsuzluk ve uyuşturucu nedeniyle eleştiriliyor ki bu doğru. Hukuk sistemi çok adaletsiz. Ürdün'e yapılan petrol satışı da bir süredir Irak halkını rahatsız ediyordu.

"İŞSİZLİK CİDDİ BOYUTTA"

Ürdün'e çok ucuz petrol satılıyor ve bunun karşılığında da gelen ürünlerden yine düşük vergi alınıyor. Bu petrol Kerkük'ten gidiyor ve ama gelen para kesinlikle istihdama yatırılmıyor. İşsizliğin ardı arkası kesilmiyor.

"KERKÜK'TE ANORMAL HAREKETLİLİK"

Bunlar yaşanırken Kerkük ve Musul çevresinde anormal bir hareketliliğin de olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Kuzey Irak yönetimi ikinci defa yanlış bir hareket yapmamalı. Barzani, Irak merkezi yönetiminin Kerkük'ten asker çekmesi durumunda bunu fırsat bilmemeli. Yine Barzani, DEAŞ'ın hareketlenmesini bahane olarak öne sürüp adım atmaya kalkmamalı. Böyle bir şey olursa bölge gerçekten karışır.

"ENDİŞEMİZ İÇ SAVAŞ"

Türkiye'nin burayı her an izlemesi gerekir. Mahmur ve Sincar'da bu süreçte terör örgütü PKK güçlenmemeli. Irak'ta Suriye gibi bir manzara olursa bu herkesi, tüm komşu ülkeleri, hatta Körfez ülkelerini gerçekten çok kötü etkiler. Doğru dürüst bir hükümet Irak'ı yönetmelidir. Cumartesi günü Irak Parlamentosu toplanıp yaşanan bu olayları görüşecek."