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Irak’ta iki ay önce ölen aday, milletvekili seçildi

Irak’ta milletvekili seçimini kazananlar arasında yer alan Hristiyan kadın aday Ensam Manueyl İskender’in iki ay önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Irak’ta iki ay önce ölen aday, milletvekili seçildi
Irak’ta ölen aday, milletvekili seçildi
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AA

Bağımsız milletvekili adayı İskender, 10 Ekim’de yapılan erken genel seçimlerde 2 bin 397 oy alarak Hristiyanlara ayrılan kotadan seçimi kazandı.

Ancak daha sonra adayın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İskender'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanarak 35 gün hastanede tedavi gördüğü ve iki ay önce hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, "İnsanlar oy verirken ya öldüğünü bilmeden ya da insani tavırlarını göz önünde bulundurarak hareket etti. Rahmetliye rahmet ve mağfiret dilenmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Irak’ta azınlık olarak Hristiyanlara genel seçimlerde kota hakkı tanınıyor.

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