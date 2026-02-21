Canlı
        İran, AB'ye üye ülkelerin hava ve deniz kuvvetlerini terörist ilan etti | Dış Haberler

        İran'dan kritik AB kararı

        İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin hava ve deniz kuvvetlerinin terörist ilan edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 22:22 Güncelleme: 21.02.2026 - 22:22
        İran'dan kritik AB kararı
        İran Dışişleri Bakanlığı, AB üyesi ülkelerin hava ve deniz kuvvetlerinin terörist ilan edilmesiyle ilgili bildiri yayımladı.

        Bildiride, AB üyesi ülkelerin, İran'ın "resmi silahlı kuvvetlerinin bir parçası" olan Devrim Muhafızları Ordusu'nu "terör örgütü" olarak tanımasına karşılık, AB üyesi devletlere ait hava ve deniz kuvvetlerinin "mütekabiliyet" ilkesi gereği terör örgütü olarak ilan edildiği bilgisi yer aldı.

        Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, şubat ayında sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Baskıya yanıtsız kalınamaz." diyerek, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü ilan ettiğini duyurmuştu.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

