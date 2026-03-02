Canlı
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran boyun eğmeyecek | Dış Haberler

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran boyun eğmeyecek

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in ülkeye saldırılarında okul ve hastanelerin de hedef alındığını belirterek "İran bu suçlara sessiz kalmayacak ve boyun eğmeyecektir." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 22:10 Güncelleme:
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran boyun eğmeyecek

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, ABD-İsrail'in ülkeye saldırılarında okul ve hastanelerin hedef alınmasına tepki gösterdi.

        İran Cumhurbaşkanı, "Hastanelere düzenlenen saldırılar hayatın kendisine yapılan bir saldırıdır. Okullara yapılan saldırılar bir ulusun geleceğini hedef alır. Hastaları ve çocukları hedef almak, insani ilkeleri açıkça ihlal eder." ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Dünya bu saldırıları kınamalıdır. Yas tutan milletimin yanındayım. İran bu suçlara sessiz kalmayacak ve boyun eğmeyecektir." mesajını paylaştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

