İran Cumhurbaşkanı Reisi kimdir? İbrahim Reisi hayatı ve kariyeri
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi helikopter kazası sonrası gündeme geldi. Reisi, Azerbaycan'dan dönüş yolunda helikopterin sert iniş yapması suretiyle kaza yaptı. Kazadan 15 saat sonra bulunan enkazda yaşam belirtisi belirlenemedi. İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yaşanan olayın ardından "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir?" sorusu gündeme geldi. İşte, İbrahim Reisi'nin hayatı ve siyasi kariyeri
Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 Mayıs'ta helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldı. Dönüş yolunda Reisi'yi taşıyan helikopter hava şartları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Kazadan 15 saat sonra bölgeye ulaşan ekipler, enkaz alanında yaşam belirtisi olmadığını duyurdu. Açıklamanın ardından İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanını Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Peki, İran Cumhurbaşkanı Reisi kimdir? İşte, İbrahim Reisi'nin hayatı...
İRAN CUMHURBAŞKANI İBRAHİM REİSİ KİMDİR?
4 Kasım 1960'ta İran'ın kuzey doğusundaki Meşhed kentinde doğan Seyyid İbrahim Reisi, din adamı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Reisi, babasının izinden giderek 15 yaşında Şii ilahiyat okuluna katılmak üzere Kum'a gitti. İran'ın sosyal ve ekonomik anlamda çok sayıda değişiklikten geçtiği yıllarda yetişti, İslam Devrimi'nde aktif bir rol aldı. İslam Devrimi'nin çalkantılı ilk yıllarında Reisi, Tahran'daki Shahid Motahari Üniversitesi'nde eğitimine devam etti ve burada İslam hukuku alanında doktora yaptı.
REİSİ'NİN SİYASİ HAYATI
1979'daki devrimin ardından farklı bölgelerde savcı olarak görev yaptıktan sonra 1985 yılında savcı yardımcısı olarak başkent Tahran'a gönderildi. Çok sayıda İranlı'ya ve insan hakları aktivisti, Reisi'nin 1988'den sonra siyasi mahkumların öldürülmesinde büyük rol oynadığı düşünülüyor. Reisi bu iddialara hiçbir zaman yanıt vermedi. 1989 yılında Hamaney'in İran'ın dini lideri olmasının ardından Reisi'nin yargı kanadındaki yükselişi hızlandı.
Reisi, 1990-1995 yıllarında Tahran Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. 2009'daki tartışmalı başkanlık seçimlerinin aylarca süren halk protestolarına sebep olmasıyla Reisi, toplu tutuklamalara destek verdi. 2016 yılında ise ülkenin en büyük hayır kurumunun başına getirilerek milyarlarca doların yönetiminden sorumlu oldu.
2017 yılında Hasan Ruhani'yi seçimleri kaybeden Reisi, 2019'da yargının başına geldi ve aynı yıl ABD tarafından yaptırımlara maruz kaldı. 2021 yılında cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı. 2022'nin sonlarında, Mahsa Amini'nin kadınlara yönelik İslami kıyafet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltındayken öldürülmesinin ardından ülke çapında protesto dalgası başladı.
Mart 2023'te, uzun zamandır bölgesel gerginliğin olduğu İran ve Suudi Arabistan, diplomatik ilişkileri yeniden tesis eden bir anlaşmayı duyurdu. Suudi Arabistan'la ilişkilerin yumuşama dönemine girmesi, Reisi döneminde İran dış politikası açısından beklenmedik bir gelişmeydi.
HELİKOPTER KAZASI GEÇİREN İBRAHİM REİSİ VE BERABERİNDEKİ 8 KİŞİ ÖLDÜ
Reisi'nin içinde bulunduğu helikopter, 19 Mayıs akşam saatlerinde Azerbaycan'dan dönüş yolunda kaza yaptı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle arama kurtarma ekipleri helikopterin bulunduğu 15 saat sonra ulaşılırken, enkaz alanında 'yaşam belirtisinin olmadığı' söylendi.
İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. İran medyası, Reisi ve beraberindeki 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.