        İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Afşin: "İnternet kesintisi nedeniyle halktan özür diliyoruz"

        İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Afşin: "İnternet kesintisi nedeniyle halktan özür diliyoruz"

        İran Cumhurbaşkanı'nın Bilim, Teknoloji ve Bilgi Tabanlı Ekonomi Yardımcısı Hüseyin Afşin, İran'da yönetime karşı kitlesel protestoların artmasının ardından 8 Ocak'tan bu yana yapılan internet kesintileri nedeniyle vatandaşlardan özür diledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 12:32 Güncelleme: 29.01.2026 - 12:32
        İran, internet kesintileri nedeniyle özür diledi
        İran Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı'na (YJC) konuşan Afşin, ülkede internet bağlantısının durumuna ilişkin konuştu.

        İnternet kesintilerinin özellikle bilgi temelli şirketler ve dijital ekonomi alanında faaliyet gösteren firmalara zarar verdiğini dile getiren Afşin, "Bu süreçte yaşanan kesinti ve aksaklıklar nedeniyle şirketlerimizden özür diliyoruz." dedi.

        İnternet erişimindeki sorunlar nedeniyle çalışmaları aksayan üniversite öğretim üyeleri ve araştırmacılara da değinen Afşin, "Bu dönemde bazı doktora öğrencilerinin tez savunmaları internet kesintileri nedeniyle ertelendi. Yaşanan bu mağduriyetler için akademik camiadan da içtenlikle özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Afşin, 19 Ocak Pazartesi yaptığı açıklamada hafta sonuna kadar internetin normale döneceğini söylemişti.

        İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Seyyid Settar Haşimi, 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, 8 Ocak'ta kesilen internet bağlantısının ülke ekonomisine günlük yaklaşık 34 milyon 500 bin dolar zararı olduğunu belirtmişti.

        Yaklaşık 22 gündür internetin sağlıklı çalışmadığı ülkede, toplam ekonomik zararın 759 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

        İran'daki gösteriler

        İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

        Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

        İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 6 bin 373 kişinin hayatını kaybettiğini, 42 bin 486 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

        İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken, 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

