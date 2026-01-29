İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Afşin: "İnternet kesintisi nedeniyle halktan özür diliyoruz"

İran Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı'na (YJC) konuşan Afşin, ülkede internet bağlantısının durumuna ilişkin konuştu.

İnternet kesintilerinin özellikle bilgi temelli şirketler ve dijital ekonomi alanında faaliyet gösteren firmalara zarar verdiğini dile getiren Afşin, "Bu süreçte yaşanan kesinti ve aksaklıklar nedeniyle şirketlerimizden özür diliyoruz." dedi.

İnternet erişimindeki sorunlar nedeniyle çalışmaları aksayan üniversite öğretim üyeleri ve araştırmacılara da değinen Afşin, "Bu dönemde bazı doktora öğrencilerinin tez savunmaları internet kesintileri nedeniyle ertelendi. Yaşanan bu mağduriyetler için akademik camiadan da içtenlikle özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Afşin, 19 Ocak Pazartesi yaptığı açıklamada hafta sonuna kadar internetin normale döneceğini söylemişti.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Seyyid Settar Haşimi, 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, 8 Ocak'ta kesilen internet bağlantısının ülke ekonomisine günlük yaklaşık 34 milyon 500 bin dolar zararı olduğunu belirtmişti.

Yaklaşık 22 gündür internetin sağlıklı çalışmadığı ülkede, toplam ekonomik zararın 759 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.