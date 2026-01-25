Habertürk
Habertürk
        İran'da '30 bin kişinin öldüğü' iddiasına yalanlama | Dış Haberler

        İran'da '30 bin kişinin öldüğü' iddiasına yalanlama

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Time dergisinin İran Sağlık Bakanlığı yetkililerine dayanarak ortaya attığı "gösterilerde 30 bin kişinin ölmüş olabileceği"ne ilişkin iddiasını yalanladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 21:01 Güncelleme: 25.01.2026 - 21:01
        İran'da '30 bin kişinin öldüğü' iddiasına yalanlama
        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda, Time dergisinin İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlere ilişkin iddialar hakkında açıklama yaptı.

        Time dergisinin, İran Sağlık Bakanlığı yetkililerine dayanarak ortaya attığı "gösterilerde 30 bin kişinin ölmüş olabileceği" yönündeki iddialar hakkında "Hitler tarzı büyük bir yalan" nitelemesinde bulunan Bekayi, "İran sokaklarında öldürmeyi planladıkları sayı bu değil miydi? Ama başaramadılar." ifadesini kullandı.

        Bekayi, 30 bin kişinin hayatını kaybettiğine dair iddiaların "kötü niyetliler" tarafından ortaya atıldığına vurgulayarak, "şimdi de medyada sahtekarlık yapmaya çalıştıklarını" kaydetti.

        NE OLMUŞTU?

        İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı. Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 459 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 bin 887 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken, 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

