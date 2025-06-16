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        Haberler Dünya İran'da İsrail'e casusluk yapmakla suçlanan bir kişi idam edildi | Dış Haberler

        İran'da İsrail'e casusluk yapmakla suçlanan bir kişi idam edildi

        İran'da Mossad'a çalışmakla suçlanan bir kişi idam edildi. İran'da son haftalarda İsrail'e casusluk yapmakla suçlanan 2 kişi daha idam edilmişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 12:10 Güncelleme: 16.06.2025 - 12:10
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        İran'da bir kişi idam edildi
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        İran'da, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a çalışmakla suçlanan bir kişinin idam edildiği bildirildi.

        İran basınında yer alan haberde, İsmail Fikri adlı bir İranlının "Mossad adına casuslukta bulunmaktan dolayı suçlu bulunduğu" belirtildi.

        Mossad ajanlarıyla irtibatta olduğu suçlaması yöneltilen Fikri'nin Aralık 2024'te gözaltına alındığı ve bu sabah idam edildiği kaydedildi.

        İran'da son haftalarda İsrail'e casusluk yapmakla suçlanan 2 kişi daha idam edilmişti.

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