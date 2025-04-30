İran'da "Mossad'a casusluk yapmakla" suçlanan bir kişi idam edildi İran'da, "Mossad'ın üst düzey casusu olmak" ve "İran Devrim Muhafızları Ordusu üyesi Albay Seyyad Hodayi'nin Tahran'da suikastla öldürülmesine operasyonel ve teknik destek sağlamakla" suçlanan bir kişinin idam edildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 30.04.2025 - 11:34 Güncelleme: 30.04.2025 - 11:34 facebook

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