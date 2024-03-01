İran'da parlamento seçimleri ile Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy verme süreci başladı

İran'da 12. Dönem Millet Vekilliği ve İran liderini seçme, denetleme ve azletme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy verme süreci başladı.

Ülkenin dört bir yanındaki 50 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda yerel saatle 08.00 itibarıyla seçmenler oy vermeye başladı.