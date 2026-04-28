        Haberler Dünya İran'dan AB'ye tepki | Dış Haberler

        İran'dan AB'ye tepki

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, İran'a yönelik yaptırımların henüz kaldırılmaması gerektiği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 00:42 Güncelleme:
        Bekayi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, “Avrupa Birliği'nin İran'a karşı insanlık dışı yaptırımları asla insan hakları ile ilgili değil. Bu yaptırımlar sıradan İranlıların temel haklarını çiğnemek için tasarlandı. Kimse bu modası geçmiş ahlak tiyatrosunu dikkate almaz.” ifadelerini kullandı.

        AB’nin İran’a uygulanan yaptırımlar konusundaki duruşunun kendisine itibar kazandırmayacağını söyleyen Bekayi, “Bu yalnızca Avrupa'nın yönetici sınıfının ikiyüzlülüğünü ve çifte standardını daha da görünür hale getirir ve Avrupa'nın utanç verici bir şekilde önemsizliğe doğru inişini hızlandırır.” dedi.

        Berlin'de Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) çalıştayına katılan AB Komisyonu Başkanı, burada yaptığı konuşmada, İran’a yaptırımların kaldırılması için henüz erken olduğunu, bu uygulamanın arkasında önemli gerekçelerin bulunduğunu savunmuştu.

        Von der Leyen, İran’a uygulanan yaptırımların temel nedenlerinden birinin “insan haklarıyla” ilgili olduğunu ve yaptırımların kaldırılması için İran’da “köklü bir değişim” görülmesi gerektiğini ifade etmişti.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

