İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD yönetimine İran'a yönelik "başarısız" politikalarını gözden geçirme çağrısında bulundu.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 40. yıl dönümünü kutlayan İran yönetimine yönelik suçlamalarına yanıt verdi.

AA'nın haberine göre; ABD'nin 40 yıldır izlediği politikanın başarısızlıkla sonuçlandığını savunan Zarif, "40yıllıkbaşarısızlık" etiketini eklediği mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İranlıların asla teslimiyete dönmeyeceğini kabulde, ABD politikasını gerçeğe uyarlamada, İran'ı kan ve servet yoluyla istikrarsızlaştırmada 40 yıllık başarısızlık. Donald Trump'ın, 40 yıllık yanlış seçimlerden sonra ABD'nin başarısız politikalarını gözden geçirme zamanı geldi."

ABD, İRAN'I BİR KEZ DAHA TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, 40. yıl dönümünü kutlayan İran yönetimine yönelik Twitter'dan paylaştığı mesajda, "İran'daki rejim sadece 40 yıllık bir başarısızlık üretti. İran halkı daha parlak bir geleceği hak ediyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da Beyaz Saray'ın Twitter hesabından paylaşılan video mesajında İran yönetimini açıktan tehdit etmişti. İran'ın Suriye, Irak, Yemen ve Orta Doğu'da "uluslararası terörizmin ana finansörü olmayı sürdürdüğünü" iddia eden Bolton, "Bundan sonra kutlayacak çok fazla yıl dönümünüzün kaldığını sanmıyorum." ifadesini kullanmıştı.