        İran'dan idam iddialarına yalanlama | Dış Haberler

        İran'dan idam iddialarına yalanlama

        İran yargısı, ülkedeki ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve şiddete dönüşerek binlerce kişinin hayatını kaybettiği olaylarla ilgili tutuklanan kişilerin idam edildiğine dair iddiaları yalanladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 03:10 Güncelleme: 12.02.2026 - 03:35
        İran'dan idam iddialarına yalanlama
        İran yargısına ait Mizan Haber Ajansının haberinde, "Son dönemdeki ayaklanmalar ve terör olaylarıyla ilgili davalar adli makamlar tarafından incelenmekte olup, bu davalardaki kararlar henüz nihai ve uygulanabilir aşamaya ulaşmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Haberde, olaylarla bağlantılı kişilerin idam edildiğine dair iddiaların gerçek dışı olduğu vurgulandı.

        ABD'deki en zengin Yahudi asıllı iş insanları arasında sayılan ve ülkede İsrail'i destekleyen siyasilere yaptığı büyük bağışlarla tanınan Miriam Adelson'ın sahibi olduğu "Israel Hayom" adlı basın kuruluşu, ismi açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı haberinde, "İran'ın idamları durdurma sözü verdiğini ancak gizlice protestocuları toplu şekilde idam etmeyi sürdürdüğünü" iddia etmişti.

        ERAKÇİ DE İDDİALARI YALANLAMIŞTI

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de sosyal medya hesabından haberi alıntılayarak paylaştığı mesajında, Amerikalı yetkililere hitap ederek, "Ortaya atılan anlatıya inanmadan önce bundan kimin fayda sağladığını ve kimin aslında aldatma işini yapıyor olabileceğini düşünün." ifadelerini kullanmıştı.

