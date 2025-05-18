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        Haberler Dünya Ortadoğu İran'dan tepki: Gerçeklikten kopuk | Dış Haberler

        İran'dan tepki: Gerçeklikten kopuk

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin İran ile müzakerelerdeki temsilcisi Steve Witkoff'un, İran'ın uranyum zenginleştirmesini yüzde 1 oranında dahi kabul etmeyeceklerine dair açıklamasını "gerçeklikten kopuk" olarak nitelendirerek, uranyum zenginleştirme faaliyetinin durdurulmayacağını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 18:46 Güncelleme: 18.05.2025 - 18:46
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        İran'dan tepki: Gerçeklikten kopuk
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'un son yaptığı açıklamaları Tahran Diyalog Forumu sırasında yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na değerlendiren Erakçi, "Bu ifadeler, müzakerelerin gerçekliğinden tamamen kopuktur ve zenginleştirme devam edecektir." dedi.

        Erakçi, "Hedefleri, nükleer silahın üretilmemesini sağlamaksa biz hazırız ancak gerçekçi olmayan talepleri varsa bunlar tabi yerine getirilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

        İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERE

        İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ediyor. Tahran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

        İran ise düşük düzeyde uranyum zenginleştirme faaliyetinin müzakere konusu edilemeyeceğini belirtiyor.

        Son olarak Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, ABC News'e yaptığı açıklamada, İran'ın uranyumu yüzde 1'e kadar zenginleştirmesine izin veremeyeceklerini ifade ederek, "Uranyum zenginleştirme Trump yönetiminin çok, çok net bir kırmızı çizgisidir. Buna izin veremeyiz. Çünkü zenginleştirme silahlandırmayı mümkün kılar." demişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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