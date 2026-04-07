Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran'dan Trump'ın tehdidine cevap: Bütün bölge karanlığa gömülür | Dış Haberler

        İran'dan Trump'ın tehdidine cevap: Bütün bölge karanlığa gömülür

        ABD Başkanı Trump'ın, "İran medeniyetini bu gece yok edeceğiz" tehdidine İran'dan cevap geldi. ABD'nin saldırması durumunda Suudi Arabistan dahil olmak üzere bütün bölgenin karanlığa gömüleceğini söyleyen İran, "Durum kontrolden çıkarsa Babu'l Mendeb Boğazı'nı da müttefiklerimiz kapatır" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2026 - 16:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran'dan Trump'a cevap: Bütün bölge karanlığa gömülür

        İran, ABD Başkanı Trump'ın İran'ı yok etme tehdidine karşı açıklamalarda bulundu.

        Reuters'a konuşan İranlı kaynaklar, Pakistan'ın iki taraf arasında arabuluculuğa devam ettiğini ama ABD'nin tavrında katı olmaya devam ettiğini belirtti.

        İranlı yetkili, "Bir pazarlık yapılmıyor. Biz, ABD tarafından bir esneklik gördüğümüzde esneklik göstereceğiz. ABD'nin İran'dan istediği şey Hürmüz Boğazı'nı açması ancak İran boş sözlere kanıp Hürmüz'ü açmaz" dedi.

        Trump ne demişti?

        ABD Başkanı Trump, İran'a anlaşma için verdiği sürenin dolmasına saatler kala yeni bir tehditte bulunmuş ve "Bütün bir uygarlık bu gece yok olacak ve bir daha asla getirilemeyecek. Bunun olmasını asla istemiyorum ama muhtemelen olacak. Belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabilir, kim bilir?" demişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı

        Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı sürecindeki usulsüzlüklere ve rüşvet iddialarına ilişkin İstanbul ve Yalova'da 30 adrese operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyonda, İstanbul'da 19, Yalova'da 1 kişi olmak üzere toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Hastaneye kaldırıldı
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
