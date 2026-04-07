İran'dan Trump'ın tehdidine cevap: Bütün bölge karanlığa gömülür

İran, ABD Başkanı Trump'ın İran'ı yok etme tehdidine karşı açıklamalarda bulundu.

Reuters'a konuşan İranlı kaynaklar, Pakistan'ın iki taraf arasında arabuluculuğa devam ettiğini ama ABD'nin tavrında katı olmaya devam ettiğini belirtti.

İranlı yetkili, "Bir pazarlık yapılmıyor. Biz, ABD tarafından bir esneklik gördüğümüzde esneklik göstereceğiz. ABD'nin İran'dan istediği şey Hürmüz Boğazı'nı açması ancak İran boş sözlere kanıp Hürmüz'ü açmaz" dedi.

Trump ne demişti?

ABD Başkanı Trump, İran'a anlaşma için verdiği sürenin dolmasına saatler kala yeni bir tehditte bulunmuş ve "Bütün bir uygarlık bu gece yok olacak ve bir daha asla getirilemeyecek. Bunun olmasını asla istemiyorum ama muhtemelen olacak. Belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabilir, kim bilir?" demişti.