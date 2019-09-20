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İran'dan Türkiye ile ticarette "milli para" vurgusu

AA

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Türk iş adamlarının yatırımlarına İran hükümetinin büyük destek verdiğini belirterek, "Karşılıklı ticarette milli para birimlerini kullanmak için çaba harcıyoruz." dedi

iran ile ticarette milli para

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin resmi ziyaretine eşlik eden Vaizi,  yaptığı açıklamada, Türkiye temasları kapsamında iki günde 5 komite oluşturduklarını ve birçok konu hakkında mutabakat sağladıklarını söyledi.

Türkiye ile İran arasında bankacılık konusunda iş birliğinin önemine işaret eden Vaizi, daha hızlı işlem yapılabilmek ve yaptırımların etkilerinden korunmak için bankalar arasındaki ilişkiyi önemsediklerini bildirdi.

Vaizi, iş insanlarının sorunlarına çözüm üretmek istediklerini vurgulayarak, "Karşılıklı ticarette milli para birimlerini kullanmak için çaba harcıyoruz." diye konuştu.

Türk yetkililerle ülkelerin gümrük ilişkileri ve sanayi alanında iş birlikleri hakkında görüşmeler yaptıklarını ifade eden Vaizi, "Birbirimize organize sanayi bölgelerimizi tanıttık. İş insanlarımızın buralarda yatırım yapmalarını kolaylaştırmak istiyoruz. İran-Türkiye sınırında yer alan Maku Serbest Ticaret ve Sanayi Bölgesi hakkında önemli görüşmeler yaptık. Türk yatırımcıların orada bulunması için gerekli kolaylıkları sağlıyoruz." dedi.

"YOLCULARIMIZIN VE MALLARIMIZIN ULAŞIMI HIZLANACAK"

Vaizi, Türkiye'ye doğal gaz ve elektrik ihracatıyla taşımacılık ve nakliye konularında olumlu görüşmeler gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Başta demir yolları taşımacılığı olmak üzere hava, kara ve deniz taşımacılığı konusunda görüşmelerimiz oldu. Yolcu taşımacılığında daha önce Tebriz'den Van'a kadar olan tren seferlerinin Tahran'dan Ankara'ya uzatılması konusunda mutabakat sağlamıştık. Son görüşmelerimizde bunu gelecekte Tahran'dan İstanbul'a kadar uzatma konusunda karar aldık. Türkiye'nin demir yolları ağını İran'ın demir yollarıyla birleştirmek istiyoruz. Bu, hem yolcularımızı hem de mallarımızı her iki ülkenin birçok noktasına daha hızlı ulaştırmamızı sağlayacaktır."

"TÜRKİYE İLE ÇOK ÖNEMLİ MÜZAKERELER GERÇEKLEŞTİRDİK"

Haberleşme ve iletişim, siber güvenlik, internet ve bilgi teknolojileri hakkında önemli kararlar aldıklarını belirten Vaizi, ilaç ve sağlık ekipmanlarının ithalatıyla ihracatının öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Vaizi, oluşturdukları sağlık komitesinin etkin faaliyet göstermeye başladığına işaret ederek, "Türkiye ve İran'ın sağlık ve sağlık turizmi alanlarında iş birliğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kültür, bilim ve turizm alanlarında da ortak komiteler oluşturmuştuk. Bu komiteler iki ülkenin turizm, kültür, spor ve üniversiteleri arasındaki ilişkilerinin gelişmesinde çok önemli faaliyetlerde bulundu." ifadelerini kullandı.

Özel sektöre büyük önem atfettiklerini vurgulayan Vaizi, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yaptığımız görüşmeler ve aldığımız kararlar, Türk iş adamlarının yatırımlarının İran hükümetinin büyük desteğini aldığının garantisidir. Ziyaretimizde, Tercihli Ticaret Anlaşması konusunda karar verici yetkililer de bize eşlik etti. Görüşmelerimizin en önemli başlıkları arasında Tercihli Ticaret Anlaşması yer aldı. Anlaşmaya her iki taraftan 60 kalem ürünün eklenmesi teklifinde bulunduk. Bunun için Ticaret Bakanlığına bin 200 kalem ürün sunduk. Tercihli Ticaret Anlaşması'nı kasımda iki ülkenin cumhurbaşkanlarının liderliğinde Tahran'da düzenlenecek İran-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi Toplantısı'nda nihai sonuca ulaştırmayı umuyoruz. Anlaşmanın iki ülke pazarını iyileştirmeye katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

 

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