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İran dini lideri Hamaney: ABD ile sorunumuzu çözecek şey fidye ödememiz

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, “Müzakere, ABD ile sorunumuzu çözmeyecek. Sorunumuzu çözecek şey ABD’ye fidye ödememizdir, ancak bu bir defaya mahsus değil, sürekli fidye ödemeliyiz” dedi

İran dini lideri Hamaney: ABD ile sorunumuzu çözecek şey fidye ödememiz
İran'dan ABD açıklaması
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İHA

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney bugün başkent Tahran’da Besic Teşkilatı Mensupları ile bir araya geldi. Hamaney, Besic Teşkilatı'nın İmam Humeyni’nin en büyük ve önemli girişimlerinden biri olduğunu söyleyerek, “Besic, askeri bir teşkilattan daha yüksek mevki ve itibara sahip olup, aslında büyük millet hareketinde ülkeyi büyük adımlarla ileriye taşıyabilecek bir kültür, düşünce ve söylemdir” ifadelerini kullandı. Hamaney, Batı Asya bölgesindeki en önemli ve hassas noktanın İran olduğunu söyleyerek, “Önce İngilizler ardından da Amerikalılar İran'da tam bir hakimiyet kurmak ve özellikle paralı asker çiftçiliği kurmak için özel bir yatırım yaptılar. Ancak devrimin gerçekleşmesi bir anda sömürgecilerin düzenini bozdu ve güvenli bölgelerindeki sömürge politikalarına ölümcül, kafa karıştırıcı ve şaşırtıcı bir darbe indirdi. Planları Irak, Suriye, Lübnan, Libya, Sudan ve Somali'den oluşan 6 ülkeyi devirmekti. Böylece İran'ın bölgedeki stratejik derinliği ve yayılımı eninde sonunda yok edilecek ve ülkeyi zayıflatarak İran İslam Cumhuriyeti'nin kendisi de yıkılacaktı. Ancak İslami devrim düşüncesi ve uzantısı Irak, Suriye ve Lübnan olmak üzere üç ülkede yer aldı ve bu üç ülkede ABD'nin yenilgisi olan büyük ve önemli bir çalışma yapıldı” dedi.

Hamaney, “Devrimin ilk yıllarında cuma namazında demiştim ki devrim çiçek kokusu ve bahar havası gibidir. Havaya karışarak herkes onu koklar ve kimse buna engel olamaz. İşte bu yüzden İslam devrimi, bölge halkını dönüştürdü ve uyandırdı, Batılılar ve özellikle ABD bir çare düşünmeli çünkü devrimin tohumları İran üzerindeki hakimiyetlerini yok etmiştir. Bazı kişiler gazetelerde ve sosyal medyada ülkedeki ayaklanmaları bitirmek için ABD ile sorununuzu çözmeniz ve ulusun sesini dinlememiz gerektiğini söylüyorlar. ABD'nin İran ile sorunu nasıl çözülür? sorusu çok ciddi ve önemlidir. Acaba oturup müzakere ederek ve ABD'den taahhüt alarak sorun çözülür mü? ABD ne yaptırımları kaldırdı ne de yükümlülüklerini yerine getirdi. ABD, nükleer faaliyetlerimizi azaltmamız karşılığında yaptırımları kaldıracağını söyledi, ancak bunu da yapmadı. Müzakere, ABD ile sorunumuzu çözmeyecek. Sorunumuzu çözecek şey ABD’ye fidye ödememizdir, ancak bu bir defaya mahsus değil, sürekli fidye ödemeliyiz” şeklinde konuştu.

Düşmanın en önemli yönteminin yalan yaymak olduğunu söyleyen Hamaney, “Düşmanı tanımalı ve onların planlarını bilmeliyiz. Bugün düşmanın en önemli yöntemi yalan yaymaktır. Düşman yalan haberler yapıyor ve bazı insanlar da buna inanıyor. Biz düşmanın amacını bilmeli ve ne yapmak istediklerine dikkat etmeliyiz” dedi.

Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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