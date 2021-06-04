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İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Netanyahu açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, rakiplerinin koalisyon hükümeti kurmasıyla iktidardan düşmesi beklenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "eski ABD Başkanı Donald Trump gibi tarihin çöplüğüne atılacağını" ifade etti. Zarif, "Netanyahu da Bolton, Trump ve Pompeo gibi İran karşıtı komplocu ortaklarının tarihin çöplüğüne yaptığı utanç verici yolculuğa katıldı" dedi

SON DAKİKA HABERLERİ! İran'dan çok sert Netanyahu açıklaması
Zarif'ten çok sert Netanyahu açıklaması
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AA

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Trump'ın yanı sıra eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya atıfta bulunduğu Twitter mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu da Bolton, Trump ve Pompeo gibi İran karşıtı komplocu ortaklarının tarihin çöplüğüne yaptığı utanç verici yolculuğa katıldı."

AA'nın haberine göre; İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Bu kader, İranlıların zarar görmesini arzulayanlar için birkaç bin yıl boyunca tekrarlandı. Rotayı değiştirme zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Netanyahu'yu görevlendirmişti.

Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadığı için Rivlin'e görevi iade etmişti. Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid'e vermişti.

Lapid, dün akşam 7 muhalif partiyle koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmıştı.

Netanyahu’yu koltuğundan edecek koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için 14 Haziran’a kadar Mecliste güvenoyu alarak yemin etmesi gerekiyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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