        Haberler Dünya İran duyurdu: Irak kısıtlamadan muaf | Dış Haberler

        İran duyurdu: Irak kısıtlamadan muaf

        İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, Irak'ın Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamadan muaf tutulduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 23:00 Güncelleme:
        İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’nın, Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) dayandırarak yayımladığı habere göre Albay Zülfikari, "Irak, Hürmüz Boğazı’nda uyguladığımız kısıtlamadan muaf tutulmuştur." dedi.

        Zülfikari, ABD ve İsrail ile bu ülkelere destek sağlayan ülkelerin gemilerine yönelik kısıtlamaların ise devam ettiğini belirtti.

        Yaşanan gelişmelerin, ABD’nin Irak’taki varlığına son verilmesi için bir fırsat olduğunu söyleyen Zülfikari, "Irak ve İran halkı birlikte ABD ve İsrail’e karşı yürütülen bu savaşı kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        Zirvede "Fırtına" çıktı!
