İran, hava sahasını kapattı

        Giriş: 15.01.2026 - 01:56 Güncelleme: 15.01.2026 - 02:13
        İran'ın, izni bulunan uçuşlar hariç, hava sahasını sivil uçuşlara kapattığı bildirildi. 14-15 Ocak'ta İran'ın hava sahasını kapattığını bildiren NOTAM (Havacılara Bildiri) yayınlandı.

        NOTAM'da "Tahran uçuş bilgi bölgesi sivil geliş-gidiş uçuşları hariç tüm uçuşlara kapalıdır. Tahran uçuş bilgi bölgesindeki uçuşlar için İran Sivil Havacılık Kurumu'ndan önceden uçuş izni alınması gerekmektedir." bilgisi verildi.

        İtalya ve Polonya dışişleri bakanlıkları aracılığıyla, İran'ı terk etmeleri konusunda vatandaşlarına çağrıda bulunmuştu.

        ABD ordusu ise Katar'ın başkenti Doha'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde görev yapan bazı personelini tedbir amaçlı tahliye etmeye başlamıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, "İran'da infazların durdurulduğu bildirildi" demişti. Trump ayrıca, "İran'da sürecin nasıl gelişeceğini izleyip göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

        *Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir, temsilidir

