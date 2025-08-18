İran: İsrail'in yayılmacılığı dizginlenmezse bölge bitmek bilmeyen savaşlarla karşı karşıya kalacak

Bekayi, başkent Tahran’daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in "İran'ın nükleer programının kendileri için tehdit oluşturduğu" yönündeki açıklamasına dair bir soru üzerine Bekayi, "Bu açıklamalar, bazı Batılı ülkelerin İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer programı hakkında oluşturduğu klişelere hizmet etmektedir. İran'ın nükleer programı barışçıl niteliktedir ve bu konuda hiçbir şüphe yoktur. Bu programın muhtemel tehlikeleri hakkında iddia edilenler, hem Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı raporlarına hem de saha gerçeklerine dayanarak tamamen asılsız ve yersizdir." ifadelerini kullandı.

Bekayi, İran'ın yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programının barışçıl niteliğine dair güvence sağlamak için gerekli adımları atmaya hazır olduğunu belirtti.

ABD'nin Lübnan'da Hizbullah'ın silahsızlandırılması için oynadığı rolü eleştiren Bekayi, "ABD, hiçbir zaman olumlu bir rol oynamamıştır. Ülkenin müdahaleleri tamamen tek taraflıdır ve sadece Siyonist rejimin (İsrail) çıkarlarını korumak içindir. Lübnan halkı ve bölgedeki diğer ülkeler, ABD'nin bölgedeki rolü ve planları konusunda oldukça bilinçlidirler." dedi.

Zengezur Koridoru Bekayi, Zengezur Koridoru'nun işletilmesinin ve güvenliğinin Amerikalı şirketlere uzun vadeli verilmesini içeren ve ABD, Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan anlaşamaya ilişkin, "Amerikan şirketleriyle planlanan işbirlikleri sadece Ermenistan'da kayıtlı bir şirket çerçevesinde ve bu ülkenin iç yasalarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. İki ülkenin ortak bildirisinde de ulusal egemenliğin, toprak bütünlüğünün ve sınırların dokunulmazlığının korunmasına vurgu yapılmıştır." değerlendirmesinde bulundu. Uluslararası koridorların açılmasına karşı olmadıklarını söyleyen Bekayi, "Güney Ermenistan'dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlanan demiryolu güzergahı da dahil olmak üzere, engellerin kaldırılması ve iletişim ile ulaşım yollarının oluşturulması, uluslararası tanınan sınırları zedelememeli, Ermenistan'ın ulusal egemenliğiyle çelişmemeli veya bölgenin jeopolitikasında değişikliğe yol açmamalıdır. İran durumu dikkatle izlemekte ve gerektiğinde bölge ülkelerine, Güney Kafkasya'nın barış, istikrar ve güvenliğine zarar verebilecek bölge dışı müdahalelerin önlenmesi için endişelerini iletecektir." diye konuştu. Avrupa ülkelerinin İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirecek mekanizmayı işletme tehditlerine değinen Bekayi, bu konudaki girişimlerin "hukuksuz" olduğunu söyledi.