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        Haberler Dünya Ortadoğu "İran, İsrail’e mesaj gönderdi" iddiasına yalanlama | Dış Haberler

        "İran, İsrail’e mesaj gönderdi" iddiasına yalanlama

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) aracılığıyla İsrail'e mesaj gönderildiği iddiasını yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2025 - 19:21 Güncelleme: 15.06.2025 - 19:21
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        "İran, İsrail'e mesaj gönderdi" iddiasına yalanlama
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        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, GKRY medyasında yer alan iddiaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        İranlı Sözcü, "İran hiçbir ülke aracılığıyla hiçbir zaman böyle bir mesaj göndermemiştir. İddia temelden yalandır." ifadelerini kullandı.

        Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, İran'ın kendilerinden İsrail'e bir mesaj iletmesini talep ettiğini belirtmişti.

        Cyprus Mail gazetesinin haberine göre, gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Hristodulidis, gün içerisinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşeceğini söylemişti.

        Hristodulidis, "İran bizden İsrail'e bir mesaj iletmemizi istedi." demiş ve mesajı Netanyahu'ya ileteceğini ifade etmişti.

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