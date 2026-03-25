Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran'ın, ABD ile müzakere sürecini Başkan Yardımcısı Vance ile yürütmeyi tercih ettiği öne sürüldü

        İran'ın, ABD ile müzakere sürecini Başkan Yardımcısı Vance ile yürütmeyi tercih ettiği öne sürüldü

        CNN'in haberine göre, İran'ın ABD ile olası müzakere sürecini ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff veya damadı Kushner yerine Başkan Yardımcısı JD Vance ile yürütmek istediği öne sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 09:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        "İran müzakere için Vance'i tercih ediyor" iddiası

        ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları ve karşılıklı saldırılarla devam eden bölgesel gerilim sürerken İran'ın müzakere sürecini ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff veya damadı Jared Kushner yerine Başkan Yardımcısı JD Vance ile yürütmek istediği iddia edildi.

        CNN'in iki bölgesel kaynağa dayandırdığı haberinde, İran tarafının, ABD ile müzakere sürecinde Trump yönetiminden sadece belirli kişilerle görüşmek istediği aktarıldı.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler! Haberi Görüntüle

        Kaynaklar, İran'ın müzakere süreçlerini, Trump'ın özel temsilcisi Witkoff veya damadı Kushner yerine ABD Başkan Yardımcısı Vance ile yürütmeyi tercih ettiğini öne sürdü.

        Witkoff, Kushner ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun aksine Vance'in, savaşı sona erdirmek konusunda "daha pozitif tarafta duruyor" gibi göründüğü iddiasında bulunan kaynaklar, Vance'in "çatışmayı sona erdirmek konusunda kararlı olacağı yönünde algı olduğunu" da savundu.

        Kaynaklardan biri, "Yönetim kimi göndermeye karar verirse, İranlılar onunla anlaşmak zorunda kalacak ancak bu onların bir tercihleri ​​olmadığı anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.

        Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, CNN'e konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'yi müzakerede kimin temsil edeceğine Trump'ın karar vereceğinin altını çizerek, "Başkan'ın bugün belirttiği gibi, Başkan Yardımcısı Vance, Bakan Rubio, Özel Temsilci Witkoff ve Bay Kushner'in hepsi dahil olacak." dedi.

        ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

        İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

        İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

        ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ayşe Tokyaz cinayeti davasının görülmesine bugün devam edilecek

        Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davasının görülmesine bugün devam edilecek. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan 15 maddelik İran planı
        Trump'tan 15 maddelik İran planı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Steinmeier'den savaş değerlendirmesi
        Steinmeier'den savaş değerlendirmesi
        Donald Trump: Bu savaşı kazandık
        Donald Trump: Bu savaşı kazandık
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        Uzaktan çalışanlara vergi rehberi
        Uzaktan çalışanlara vergi rehberi
        "20 kilo verdim"
        "20 kilo verdim"
        Türkiye'ye sağanak yağmur uyarısı!
        Türkiye'ye sağanak yağmur uyarısı!
        Yumurtanın gerçek kahramanı sarısı mı beyazı mı?
        Yumurtanın gerçek kahramanı sarısı mı beyazı mı?
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        Olaylı maçla ilgili karar çıktı!
        Olaylı maçla ilgili karar çıktı!
        Pide değil, altın kuyruğu
        Pide değil, altın kuyruğu
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Mohamed Salah, Liverpool'dan ayrılıyor!
        Mohamed Salah, Liverpool'dan ayrılıyor!
        Kafaları karıştıran hamle
        Kafaları karıştıran hamle