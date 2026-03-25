İran'ın, ABD ile müzakere sürecini Başkan Yardımcısı Vance ile yürütmeyi tercih ettiği öne sürüldü

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları ve karşılıklı saldırılarla devam eden bölgesel gerilim sürerken İran'ın müzakere sürecini ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff veya damadı Jared Kushner yerine Başkan Yardımcısı JD Vance ile yürütmek istediği iddia edildi.

CNN'in iki bölgesel kaynağa dayandırdığı haberinde, İran tarafının, ABD ile müzakere sürecinde Trump yönetiminden sadece belirli kişilerle görüşmek istediği aktarıldı.

Kaynaklar, İran'ın müzakere süreçlerini, Trump'ın özel temsilcisi Witkoff veya damadı Kushner yerine ABD Başkan Yardımcısı Vance ile yürütmeyi tercih ettiğini öne sürdü.

Witkoff, Kushner ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun aksine Vance'in, savaşı sona erdirmek konusunda "daha pozitif tarafta duruyor" gibi göründüğü iddiasında bulunan kaynaklar, Vance'in "çatışmayı sona erdirmek konusunda kararlı olacağı yönünde algı olduğunu" da savundu.

Kaynaklardan biri, "Yönetim kimi göndermeye karar verirse, İranlılar onunla anlaşmak zorunda kalacak ancak bu onların bir tercihleri ​​olmadığı anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, CNN'e konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'yi müzakerede kimin temsil edeceğine Trump'ın karar vereceğinin altını çizerek, "Başkan'ın bugün belirttiği gibi, Başkan Yardımcısı Vance, Bakan Rubio, Özel Temsilci Witkoff ve Bay Kushner'in hepsi dahil olacak." dedi.