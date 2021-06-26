İran, Rusya'nın Sputnik V aşısını ülke içinde üretmeye başladı

AA

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran'daki Actover Grup adlı ilaç şirketinin ürettiği Sputnik V aşısının ilk örnekleri, Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin katıldığı törenle tanıtıldı.

Tahran'ın kuzeybatısındaki Baharistan Endüstriyel Kompleksinde yer alan Actover Grup'un üretim tesislerinde, Rus Gamaleya Enstitüsünün lisansı altında ayda 2 milyon doz Sputnik V aşısı üretileceği belirtildi.

İran'da Rusya'nın Sputnik V aşısına 26 Ocak'ta acil kullanım yetkisi tanınmış ve ilk aşı sevkiyatı Tahran’a 4 Şubat’ta ulaşmıştı.

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Sputnik V aşılarının İran'da üretilmesi konusunda Rusya ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Aşılama kampanyasının 9 Şubat'ta başlatıldığı İran'da şu ana kadar yaklaşık 6 milyon doz aşı yapıldı.

İran Sağlık Bakanlığı, 14 Haziran’da yeni tip Covid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı COVIRAN Bereket'e acil kullanım izni vermişti.

Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 150 bini aşarken Covid-19 salgını nedeniyle bugüne kadar 83 bin 711 kişi yaşamını yitirdi.

Virüse karşı yüzde 90'ın üzerinde etkinlik oranına sahip olduğu açıklanan Sputnik V aşısı, 67 ülkede kullanım onayı alırken henüz Avrupa Birliği ve ABD tarafından onaylanmadı.