"İran saldırırsa karşılık bulacak"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a dair açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, "ABD Başkanı Donald Trump kendi kararını verecek. İsrail de bir karar verecek. Gelişmeleri takip ediyoruz. Her türlü senaryoya hazırız." diye konuştu.

Netanyahu ayrıca, "İran bir hata yapar da bize saldırırsa, daha önce görmediği bir güçle karşılık bulacak." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı, "Trump'ın ne yapıp yapmayacağına ben karar vermek istemiyorum. Bunlar onun kararları." dedi.