Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "İran saldırırsa karşılık bulacak" | Dış Haberler

        "İran saldırırsa karşılık bulacak"

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a dair açıklamasında "ABD Başkanı Donald Trump kendi kararını verecek. İsrail de bir karar verecek. Gelişmeleri takip ediyoruz. Her türlü senaryoya hazırız." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 22:23 Güncelleme: 27.01.2026 - 22:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İran saldırırsa karşılık bulacak"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a dair açıklamalarda bulundu.

        Netanyahu, "ABD Başkanı Donald Trump kendi kararını verecek. İsrail de bir karar verecek. Gelişmeleri takip ediyoruz. Her türlü senaryoya hazırız." diye konuştu.

        Netanyahu ayrıca, "İran bir hata yapar da bize saldırırsa, daha önce görmediği bir güçle karşılık bulacak." ifadelerini kullandı.

        İsrail Başbakanı, "Trump'ın ne yapıp yapmayacağına ben karar vermek istemiyorum. Bunlar onun kararları." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen'e veda

        Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenleniyor (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        27 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        27 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!