        Haberler Dünya İran Savunma Bakan Yardımcısı, ABD'nin uluslararası politikasını dikte etme konumunda olmadığını söyledi | Dış Haberler

        İran Savunma Bakan Yardımcısı, ABD'nin uluslararası politikasını dikte etme konumunda olmadığını söyledi

        İran Savunma Bakan Yardımcısı Rıza Telayi Nik, ABD'nin artık uluslararası politikasını dikte etme konumunda olmadığını belirterek, Washington'un "yasa dışı ve mantıksız taleplerinden vazgeçmesi gerektiğini kabul etmek zorunda olduğunu" söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 12:39 Güncelleme:
        İran: ABD politika dikte etme konumunda değil

        İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Stratejik Planlama ve Yönetim Geliştirmeden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Telayi Nik, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te basına açıklama yaptı.

        Açıklamasında, ABD-İsrail'in ülkesine saldırılarıyla başlayan savaşa dair Telayi Nik, "Bugün tüm dünya ABD ve Siyonist rejimi (İsrail) devlet terörizminin sembolleri olarak görmektedir." ifadelerini kullandı.

        İran'ın savunma pozisyonunda Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiğini söyleyen Telayi Nik, "İran, başta Şanghay İşbirliği Örgütü üye devletleri olmak üzere bağımsız ülkelerle savunma silahı yeteneklerini paylaşmaya hazırdır." dedi.

        Kırgızistan, Rusya, Pakistan ve Belarus Savunma Bakanlarıyla ayrı ayrı görüşmeler yapan Telayi Nik, şunları kaydetti:

        "ABD artık tek başına uluslararası politikasını dikte etme konumunda değildir. Bu İran milletinin ve Silahlı Kuvvetleri'nin azmiyle tüm dünyaya açıkça gösterilmiştir. ABD, yasa dışı ve mantıksız taleplerinden vazgeçmek zorunda olduğunu kabul edecektir."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ankara'da platform yola devrildi!

        Ankara Ulus'ta yıkım çalışması sırasında binanın önündeki platform caddeye yıkıldı

        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Arkadaş kurbanı oldu
        Arkadaş kurbanı oldu
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        "Onu derhal kovun!"
        "Onu derhal kovun!"
        Tedesco'nun ayrılığı Alman basınında!
        Tedesco'nun ayrılığı Alman basınında!
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        Hızla kazanılan servet