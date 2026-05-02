Van'ın İran sınırında 3 metreyi aşan karla mücadele
Van'ın İran sınırında 3 metreyi aşan kardan kapanan yol, 3 gün süren çalışma ile yeniden ulaşıma açıldı
Giriş: 02 Mayıs 2026 - 11:37
1
Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesinin İran sınır hattında bulunan Mahmutabat Mahallesi'ne bağlı Koru mezrası, karakol ve askeri üs bölgesinin yolu, kar yağışı ve tipi sonrası ulaşıma kapandı.
2
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı mezra, karakol ve 3 bin 600 rakımda bulunan askeri üs bölgesinin yolunu açmak için çalışma başlattı.
3
Ekiplerin, 3 gün boyunca geceli gündüzlü çalışmasının ardından mezra, karakol ve üs bölgesinin yolu yeniden ulaşıma açıldı.
4
5
6