İran: Toplumda kaos yaratmayı amaçlayan 54 kişiyi gözaltına aldık
İran, ülkede özel ve kamu mallarına saldırdığını, toplumda kaos yaratmayı amaçladığını iddia ettiği, casus ve Pehlevici olarak nitelendirdiği 54 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Giriş: 14.03.2026 - 11:36
Yarı resmi Fars Haber Ajansının, İran Polis Teşkilatı Kamu Güvenliği Biriminin açıklamasını esas aldığı haberde "Son 72 saatte, Kamu Güvenlik Polisi, vatandaşların mallarına ve kamu mallarına saldıran ve toplumda kaos yaratmayı amaçlayan 54 kişiyi gözaltına aldı." ifadeleri kullanıldı.
"Saltanatçı" (Şah'ın oğlu Muhammed Rıza Pehlevi yanlısı) ve "casus" olarak nitelenen söz konusu kişilere yönelik operasyonda, 3 ateşli silah, 76 soğuk silah, bir el bombası ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği aktarıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ