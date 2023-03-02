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İran’da kız öğrencilerin zehirlenmesi sürüyor: Onlarca çocuk hastaneye kaldırıldı

İran’da kız öğrencilere yönelik zehirli saldırılar dün de devam etti. Ülke genelinde 26 okuldan onlarca kız, zehirli gazla düzenlendiği düşünülen saldırıların ardından hastanelere kaldırıldı.

İran’da kız öğrencilerin zehirlenmesi sürüyor: Onlarca çocuk hastaneye kaldırıldı
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BBC TÜRKÇE

Maryam Afshang ve Feranak Amidi | BBC Dünya Servisi

Veliler çocuklarını almak için, çok sayıda ambulansın gönderildiği okula akın etti 1500TASVIR
Veliler çocuklarını almak için, çok sayıda ambulansın gönderildiği okula akın etti

İran’da kız öğrencilere yönelik zehirli saldırılar dün de devam etti. Ülke genelinde 26 okuldan onlarca kız, zehirli gazla düzenlendiği düşünülen saldırıların ardından hastanelere kaldırıldı.

Kasım’dan bu yana zehirlenen kız öğrencilerin sayısı bini aştı.

Zehirlenme belirtileri arasında solunum sorunları, baş dönmesi, baş ağrısı ve yorgunluk bulunuyor.

Pek çok İranlı bu saldırıların kız okullarının kapatılması için yapıldığını düşünüyor.

Hükümet ise saldırıların önceden planlanmış olup olmadığı konusunda net bir açıklama yapmadı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından zehirlenme vakalarının arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmakla görevlendirilen İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Fars haber ajansının, saldırıların arkasındaki üç kişinin tutuklandığı yönündeki haberini yalanladı.

Vahidi dış güçlerin ve parayla tutulmuş kişilerin psikolojik savaş yürütüp insanları paniğe sevk etmek için durumdan istifade ettiklerini söyledi.

Bazı öğrenciler ve veliler, kızların hükümet karşıtı protestolara katılmaları nedeniyle cezalandırılmış olabileceğini düşünüyor.

BBC Farsça’nın doğruladığı son videolarda Tahran, Erdebil ve Kirmanşah kentlerindeki okullara ambulansların gittiği ve öğrencilerin hastanelerde tedavi gördüğü yer alıyor.

Videolardan birinde, hastanede yatan kızlara oksijen verildiği görülüyor.

Bir diğer videoda ise kızlar okulun önündeki kaldırımda oturuyor. O sırada okulun kapısına koşarken “Çocuğum nerede?” diye bağıran bir kadına, bir adamın “Öğrenciler gazla zehirlediler” yanıtı verdiği duyuluyor.

Saldırılarda ilkokullar da hedef alındı BBC
Saldırılarda ilkokullar da hedef alındı

Tahran’ın güneyindeki Kum şehrinde başlayan bu saldırıların durdurulması için hükümet üzerindeki kamuoyu baskısı da artıyor.

BBC Farsça’nın araştırması Pazar gününe kadar en az 830 kızın zehirlendiğini ortaya koymuş, bir milletvekili ise sadece Kum ve Burucerd kentlerinde Salı gününe kadar 1.200 kızın zehirlendiğini söylemişti.

Zehirlenenler, belirtiler başlamadan önce mandalina ve çürümüş balık kokusuna benzer kokular aldıklarını aktarıyor.

Salı günü Fars ajansına konuşan Meclis Eğitim Komitesi Başkanı Alirıza Monadi-Sefidan, yürütülen araştırma sonucunda zehirli gazda nitrojen içeriği tespit edildiğini söyledi.

Fakat İçişleri Bakanı Vahidi Çarşamba günkü açıklamasında bunu yalanladı ve henüz tespit edebildikleri bir kimyasal olmadığını söyledi.

Erdebil'de bir okula giden ambulans BBC
Erdebil'de bir okula giden ambulans

Kızı Salı günü Tahran yakınlarındaki Pardis ilçesinde zehirlenen bir anne, yaşadıklarını BBC’ye şöyle anlattı:

“Kızım ve iki arkadaşı patlama gibi bir ses duyduklarını ve ardından yanık plastiğe benzeyen nahoş bir koku duyduklarını söyledi.

“Bunun ardından bahçeye çıkmaları istenmiş. Bazı çocuklar bahçede bayılmış. Kızımın sınıf arkadaşları arasında kalp sorunları ve astımı olanlar da var.

“Haberi alıp okula vardığımızda öfkeli ve endişeliydik.

“Olay yerine polis ve ambulans geldi, çocuklara süt verdiler.

“Veliler [İran Ruhani Lideri Ayetullah Ali] Hamaney karşıtı sloganlar atmaya başladı.

“Kimse bu saldırıların araştırılacağına inanmıyor. Bu sisteme hiçbir inancım yok.

“Umarım dünya sesimizi duyar da bu çocuk katillerini desteklemeyi durdururlar.

“Yetkililer okuldan 35 çocuğun hastaneye kaldırıldığını söyledi. Fakat veliler ve okul müdürüyle konuşmalarım sonrası öğrencilerin yarısının hastaneye götürüldüğünü öğrendim. Bu 200 kişi demek.

“Çocuklardan birinin komada olduğunu söylediler. Bazı velilerse yetkililere güvenmedikleri için çocuklarını hastaneye götürmek istemedi.”

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