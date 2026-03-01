İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nde bayraklar yarıya indirildi

İran Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi

İstanbul'daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi.Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail tarafından İran'a yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından can kaybı yaşanırken, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'de İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybetti. Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil ilan edildi. Alınan yas kararı kapsamında İstanbul'daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi. (İHA)