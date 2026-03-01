Canlı
        Haberler Gündem Politika İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nde bayraklar yarıya indirildi | Son dakika haberleri

        İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nde bayraklar yarıya indirildi

        İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney İsrail-ABD ortak saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nde bayraklar yarıya indirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 18:01
        Ankara Büyükelçiliği'nde bayraklar yarıya indirildi

        İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney İsrail-ABD ortak saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nde bayraklar yarıya indirildi.

        İHA'da yer alan habere göre; İsrail-ABD ortak saldırısında, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından 40 günlük yas ilan edildi.

        İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nde de bayraklar yarıya indirildi.

