İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nde bayraklar yarıya indirildi
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney İsrail-ABD ortak saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nde bayraklar yarıya indirildi
Giriş: 01.03.2026 - 18:01 Güncelleme:
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney İsrail-ABD ortak saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nde bayraklar yarıya indirildi.
İHA'da yer alan habere göre; İsrail-ABD ortak saldırısında, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından 40 günlük yas ilan edildi.
İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nde de bayraklar yarıya indirildi.
