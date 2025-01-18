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        Haberler Objektife Takılanlar İrem Derici: 30 milyon dolar verirlerse evlenirim! - Magazin haberleri

        İrem Derici: 30 milyon dolar verirlerse evlenirim!

        Şarkıcı İrem Derici, Beşiktaş'ta görüntülendi. Derici, gazetecilerin evlilikle ilgili sorularına esprili bir cevap verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 10:32 Güncelleme: 18.01.2025 - 10:33
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        "30 milyon dolar verirlerse evlenirim!"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; geçtiğimiz günlerde geçirdiği kaza üzerine konuşan İrem Derici, "Korkunç bir şeydi. Tomografiler temiz çıktı. Allah, korudu beni" açıklamasını yaptı.

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        Şu anda bir sağlık sorunu olmadığını ve konserlere devam edeceğini belirten İrem Derici, "Nazar mı sizce?" sorusuna; "Nazara inanan birisi değilim. Bir de 'Neyime değsin benim nazar?' da diyebilirim. Yani olabiliyor. Evde kalmıyorsun sonuçta. Konserimi verdim, otel odasındayım. Tam gideceğim yeri de bilmiyorum; muhtemelen tuvalete gideceğim esnada oldu ama gerçekten çok korktum yani" şeklinde yanıt verdi.

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        Ünlü şarkıcı, "Yeni yıldan beklentileriniz nedir?" sorusu üzerine ise "Hiçbir beklentim yok. Yeni yıla girerken bir beklentim olmuyor. Beklentisiz olunca daha güzel geçiyor yıl. Sadece sağlık bekliyorum çünkü son olayda bayağı bir korktum. Sahneme çıkayım, ailem iyi olsun, sevdiklerim iyi olsun, başka bir derdim yok" dedi.

        İlişkileriyle çok gündeme geldiği söylenen İrem Derici; "Ünlülük bunu gerektiriyor. Kimin kiminle öpüştüğünü, koklaştığını merak etmiyorsan o star değildir" ifadelerini kullandı.

        İrem Derici, "Hayatınızda birisi var mı?" sorusuna karşılık; "Bilmem, magazinci sizsiniz" diyerek kaçamak bir yanıt verdi.

        Şarkıcı, "Tekrardan evlilik düşünüyor musunuz?" sorusunu ise "Hiçbir şey hakkında büyük konuşmak istemiyorum. Çünkü ne konuştuysam, yaşadım. O yüzden olabilir de olmayabilir de, bilmiyorum. Hayat gösterir yani" diye yanıtladı.

        İrem Derici, "Ne olursa evlenirsiniz?" sorusuna esprili bir şekilde; "30 milyon dolar verirlerse evlenirim" diyerek, şunları söyledi: Çok âşık olursam, çok seversem, güvenirsem. Saygı da çok önemli. Hayran olmam lazım hayatımdaki insana. Artık büyük konuşmuyorum yani. Bu yaz çok büyük konuştum; 'yok çocuk istemiyorum', 'yok evlenmem' falan. Bilmiyorum, hayat değişik bir şey" dedi.

        İrem Derici, beş sene önceki ile şimdiki İrem arasında da fark olduğunu söyledi: 37 yaşındayım. Biraz bıkkınlık. Şuradan sarhoş çıksaydım bunun bir haber değeri var mıydı? Yoktu. Geçen haftalarda biraz çakırkeyif yakaladınız, oh ne güzel. İşim yok, gücüm yok, boş gün çıkmışım; eğleniyorum, içiyorum, kimseye de hesap vermem yani. Bugün biraz içtim ama kafam iyi değil. Bunlar olacak şeyler, hayat bu. Ben ünlüyüm diye de iyi örnek olmak zorunda değilim hep.

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