İrem Derici, geçirdiği kaza sonrası konserini iptal etti
Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçirdiği kaza sonucu Mersin'de vereceği konseri iptal etti
İrem Derici, kaza geçirerek düşmeye bağlı kafa travması yaşadı.
İrem Derici'nin sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "İrem Derici, bu sabah talihsiz bir kaza geçirmiş ve düşmeye bağlı kafa travması yaşamıştır.
Sağlığıyla ilgili endişe edilecek bir durum bulunmamakla birlikte, doktorlarının tavsiyesi üzerine bugün sahneye çıkmaması uygun görülmüştür. Bu nedenle Mersin konserimiz üzülerek iptal edilmiştir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."