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        Haberler Magazin İrem Derici, geçirdiği kaza sonrası konserini iptal etti - Magazin haberleri

        İrem Derici, geçirdiği kaza sonrası konserini iptal etti

        Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçirdiği kaza sonucu Mersin'de vereceği konseri iptal etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 18:15 Güncelleme: 11.01.2025 - 18:15
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        İrem Derici, kaza geçirerek düşmeye bağlı kafa travması yaşadı.

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        İrem Derici'nin sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "İrem Derici, bu sabah talihsiz bir kaza geçirmiş ve düşmeye bağlı kafa travması yaşamıştır.

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        Sağlığıyla ilgili endişe edilecek bir durum bulunmamakla birlikte, doktorlarının tavsiyesi üzerine bugün sahneye çıkmaması uygun görülmüştür. Bu nedenle Mersin konserimiz üzülerek iptal edilmiştir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

        #irem derici
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