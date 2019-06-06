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İrem Derici: Çok korkunç günler geçirdim

Bir dönem anoreksiya tedavisi gören şarkıcı İrem Derici, katıldığı programda bilinmeyenlerini anlattı. "Bütün kaslarım erimişti" diyen Derici, "1 kilo daha diye diye 42 kiloya düştüm. O dönem yaptığım en büyük hata, ailemi dinlememek oldu" şeklinde konuştu

İrem Derici

İrem Derici’nin aşırı zayıflık ve yeme bozukluğu nedeniyle bağışıklık sistemi çökmüş, uzun süre hastanede tedavi görmüştü. Bir dönem anoreksiya tedavisi gören şarkıcı İrem Derici, 2. Sayfa programına katıldı.

Hastalığı ve geçirdiği zor günleri anlatan Derici, "Bütün kaslarım erimişti. 1 kilo daha diye diye 42 kiloya düştüm. O dönem yaptığım en büyük hata, ailemi dinlememek oldu" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN KASLARIM ERİMİŞTİ"

İşte İrem Derici'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

- Su şişesi bile açamıyordum. Bütün kaslarım erimişti. 100 gram alınca kıyameti kopartıyordum. 1 kilo daha diye diye 42 kiloya düştüm. O dönem yaptığım en büyük hata, ailemi dinlememek oldu.

- Yoğun bakıma düşene kadar tedavi olmadım. Psikolojik tedavi görmeyi reddettiğim için bu hallere düştüm.

"ÇOK KORKUNÇ GÜNLER GEÇİRDİM"

- Çok korkunç günler geçirdim. Beden düzeldi tamam ama kafa o kadar bozuldu ki... Bütün konserler tek tek iptal oldu.

İrem Derici, geçtiğimiz aylarda Bloomberg HT'de yayınlanan  Aslı Şafak’la İşin Aslı programına konuk olmuştu. Ünlü şarkıcı şu açıklamayı yapmıştı:

"BEN NE YAPTIYSAM KENDİME YAPTIM"

Hızlı yaşadım ben ya. Hem büyüdüm hem büyüyemedim. Araf'tayım...Ben ölümden döndüm yahu... Bunun içinde aşk da vardı, sırf yeme bozukluğu değildi ki. Her şey birbirini domino taşı gibi düşürüyor. Özür dileyecek bir şey yok... Ben ne yaptıysam kendime yaptım. Hayatımdaki insanlara da kendime de. Aynı suda iki kere yıkanılmaz. Hayatımda bir kere bitirdiğim bir şey ikinci defa asla başlamadı. Olmaz çünkü. Bir kere o pislendi yani. Ben kendime bilinçli bilinçsiz derim. O yüzden kendi yaptığım hatalar yüzünden hiç kimseyi suçlayamam. Ben kendi kendime yetiyorum. Mutlu olma konusunda da mutsuz olma konusunda da. Başarılı olmak konusunda da başarısız olmak konusunda da... Tek kişilik dev kadro.

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