Avukatı Ayşegül Mermer aracılığı ile İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran şarkıcı İrem Derici, magazin sunucuları Bircan Bali ve Seren Serengil hakkında konuşmama yasağı çıkardı.

Derici, Bali ve Serengil'in kendisiyle ilgili 2 ay süreyle koruma ve konuşmama yasağı aldırdı. Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil'in, "İrem Derici, sanatçı filan değil. Son derece avam ve kalitesiz konuşma tarzı" sözlerinden sonra avukatı aracılığı ile soluğu İstanbul Aile Mahkemesi'nde aldı.

Şarkıcı, alınan kararı Instagram sayfasından "Adliyeler açıldı' notuyla yayınladı.