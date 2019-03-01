İrem Derici hakkını helal etti

İrem Derici'nin bir takipçisi ilginç yorumuyla şaşırttı. Bir takipçisi Derici'nin fotoğrafına "İrem Hanım, sizin hakkınıza arkadaşımla konuşmuştuk. Hakkınızı helal edin. Sizi zarara sokacak bir şey değil. Dedikodu, gıybet ama ben artık tövbe ettim. Lütfen hakkınızı helal edin" yorumunu yaptı. Takipçisinin bu yorumuna kayıtsız kalmayan Derici, "Helal olsun" yanıtını verdi