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Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, bir mekandan tek başına çıkarken görüntülenen şarkıcı, “Sevgilimden bugün ayrıldım. Sebebi ise Genco ile birbirimizi tanıma aşamasındaki beraberliğimize reklam ilişkisi denmesi. Bunu kabul edemem, benim reklama ihtiyacım yok. Bu tür haberlerin çoğalmaması için ayrılmayı uygun gördük. Demek ki yeni bir ilişkiye daha hazır değilim” dedi.