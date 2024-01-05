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        Haberler Magazin İrem Derici yeni aşkıyla pozlarını "Sonsuza kadar" notuyla paylaştı

        İrem Derici yeni aşkıyla pozlarını "Sonsuza kadar" notuyla paylaştı

        Sevgilisi Gökhan Fırat ile Paris pozlarını paylaşan İrem Derici'nin yeni aşka bu kadar hızlı yelken açması hem de 'Sonsuza kadar' notuyla dile getirmesi tepki çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 15:50 Güncelleme: 05.01.2024 - 15:50
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        Şarkıları, konserleri ve aşk hayatı ile gündeme gelen İrem Derici, genellikle aşk hayatında dikiş tutturamadığı için özel hayatı sıklıkla konuşuluyor.

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        Geçtiğimiz aylarda Atakan Işıktutan ile yaşadığı aşk hayatı ile gündeme gelen İrem Derici, birbirlerine vakit ayıramadıkları için ayrılmaya karar verdiklerini dile getirmişti.

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        YENİ SEVGİLİSİYLE FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

        Şimdilerde yönetmen ve fotoğrafçı sevgilisi Gökhan Fırat ile görülen İrem Derici, yeni aşkını sosyal medyadan sıklıkla paylaşıyor.

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        'SONSUZA KADAR' NOTUNU DÜŞTÜ

        Eski sevgilisi Atakan ile Londra ve Amsterdam'a giden İrem Derici, yeni sevgilisi Gökhan Fırat ile Paris'e gitti.

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        Paris fotoğraflarına yenisini ekleyen İrem Derici, paylaşımına 'Sonsuza kadar' notunu düştü.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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