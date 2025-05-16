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        Haberler Magazin İrem Helvacıoğlu, çocukluk fotoğraflarını paylaştı - Magazin haberleri

        İrem Helvacıoğlu, çocukluk fotoğraflarını paylaştı

        İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, çocukluk fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 21:33 Güncelleme: 16.05.2025 - 21:33
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        Çocukluk fotoğraflarını paylaştı
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        Şimdilerde anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, nostaljik bir paylaşımıyla dikkat çekti.

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        Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024’te Ural Kaspar ile evlenmiş ve ilk bebeğini kucağına almak için gün saymaya başlamıştı.

        Oyuncu, sosyal medya hesabından çocukluk yıllarına ait fotoğraflarını paylaştı.

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        Bir kız bebek bekleyen İrem Helvacıoğlu, geçmişe yolculuk yaptığı karelere, "Aile evine gelip albüm karıştırmak en sevdiğim aktivite" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #İrem Helvacıoğlu
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